Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Haaland diz que 'está longe' de Messi e Cristiano Ronaldo, e afirma que dupla está entre melhores da história
futebol

Haaland diz que 'está longe' de Messi e Cristiano Ronaldo, e afirma que dupla está entre melhores da história

Jogador do Borussia Dortmund, que está concentrado com a seleção norueguesa para o início das Eliminatórias Europeias, diz que pensa apenas em melhor dia após dia...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 16:10
Crédito: RONNY HARTMANN / AFP / POOL
Um dos principais nomes do futebol mundial atualmente, o atacante Erling Haaland foi perguntado se acredita que está no mesmo nível de nomes como Messi e Cristiano Ronaldo, mas descartou esta possibilidade. A declaração foi dada ao jornal "Dagbladet", na cidade de Marbella, na Espanha, onde o atleta está concentrado com a seleção norueguesa.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022- Penso apenas em mim e em melhorar em cada jogo e em cada dia. Não preciso falar sobre Messi e Cristiano Ronaldo, que são provavelmente os melhores jogadores da história. Ainda preciso de muito para chegar perto deles - disse Haaland.
+ Giro pela Europa: Veja os brasileiros que se destacaram ou que mandaram mal no final de semana
Fazendo uma grande temporada, Haaland baçançou as redes 33 vezes em 31 jogos com a camisa do Borussia Dortmund. Agora a serviço da seleção norueguesa, o jogador se prepara para o início das Eliminatórias Europeias. Seu país encara Gibraltar (no dia 24), Turquia (27) e Montenegro (30).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados