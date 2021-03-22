Haaland diz que 'está longe' de Messi e Cristiano Ronaldo, e afirma que dupla está entre melhores da história

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Um dos principais nomes do futebol mundial atualmente, o atacante Erling Haaland foi perguntado se acredita que está no mesmo nível de nomes como Messi e Cristiano Ronaldo, mas descartou esta possibilidade. A declaração foi dada ao jornal "Dagbladet", na cidade de Marbella, na Espanha, onde o atleta está concentrado com a seleção norueguesa.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022- Penso apenas em mim e em melhorar em cada jogo e em cada dia. Não preciso falar sobre Messi e Cristiano Ronaldo, que são provavelmente os melhores jogadores da história. Ainda preciso de muito para chegar perto deles - disse Haaland.

+ Giro pela Europa: Veja os brasileiros que se destacaram ou que mandaram mal no final de semana