Há um mês no Manaus FC, Denilson curte adaptação e fase artilheira

Crédito: Denilson em aquecimento pelo Manaus FC (Ismael/Manaus FC

O atacante Denilson foi contratado no fim de julho pelo Manaus FC e não precisou de muito tempo para se adaptar ao novo clube. Em três jogos, o atleta já marcou dois gols.

Denilson não atuava desde maio, quando disputou o Paulista Série A-2 pelo Rio Claro. Ele tratou de uma lesão e em seguida manteve a forma com um personal trainer. Entretanto, não jogar estava deixando o atacante 'angustiado'.

- Foi um período intenso e angustiante, o que eu mais queria era voltar a jogar e fazer o que gosto! Estava ficando impaciente em casa, as oportunidades apareciam em alguns clubes brasileiros, mas nada se concretizava. Até que veio a oportunidade de vir para o Manaus e está dando tudo certo - falou Denilson ao LANCE!, antes de explicar a fase artilheira pelo clube do Amazonas.

- Sim, já me sinto adaptado! Me esforço ao máximo para me adaptar e dar o meu melhor onde eu chego. Está dando certo e os gols provam o meu empenho e a minha evolução no grupo - acrescentou. Terceiro colocado do Grupo A do Brasileirão Série C, o Manaus está com 18 pontos e a de alcançar o líder Botafogo-PB.

Denilson vê o Manaus focado para conquistar mais vitórias e consequentemente uma vaga na última fase da competição nacional.

- Vejo um time unido e determinado a conseguir a classificação. Vamos continuar com essa pegada assim para conseguir alcançar o que queremos - comentou o atacante.