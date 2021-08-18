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futebol

Há um mês no Manaus FC, Denilson curte adaptação e fase artilheira

Atleta chegou no fim de julho ao clube do Norte e marcou dois gols em seus primeiros três jogos. Próximo duelo será contra o Altos-PI, neste sábado, pelo Brasileirão Série C...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:17

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 15:17
Crédito: Denilson em aquecimento pelo Manaus FC (Ismael/Manaus FC
O atacante Denilson foi contratado no fim de julho pelo Manaus FC e não precisou de muito tempo para se adaptar ao novo clube. Em três jogos, o atleta já marcou dois gols.
Denilson não atuava desde maio, quando disputou o Paulista Série A-2 pelo Rio Claro. Ele tratou de uma lesão e em seguida manteve a forma com um personal trainer. Entretanto, não jogar estava deixando o atacante 'angustiado'.
- Foi um período intenso e angustiante, o que eu mais queria era voltar a jogar e fazer o que gosto! Estava ficando impaciente em casa, as oportunidades apareciam em alguns clubes brasileiros, mas nada se concretizava. Até que veio a oportunidade de vir para o Manaus e está dando tudo certo - falou Denilson ao LANCE!, antes de explicar a fase artilheira pelo clube do Amazonas.
- Sim, já me sinto adaptado! Me esforço ao máximo para me adaptar e dar o meu melhor onde eu chego. Está dando certo e os gols provam o meu empenho e a minha evolução no grupo - acrescentou. Terceiro colocado do Grupo A do Brasileirão Série C, o Manaus está com 18 pontos e a de alcançar o líder Botafogo-PB.
Denilson vê o Manaus focado para conquistar mais vitórias e consequentemente uma vaga na última fase da competição nacional.
- Vejo um time unido e determinado a conseguir a classificação. Vamos continuar com essa pegada assim para conseguir alcançar o que queremos - comentou o atacante.
O próximo duelo do Manaus será contra o Altos-PI, neste sábado, às 17h, na Arena da Amazônia, pela 13ª rodada da Série C.

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