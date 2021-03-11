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Há um ano, São Paulo goleava LDU no último jogo com público antes da pandemia de Covid-19

Tricolor venceu a equipe equatoriano por 3 a 0 no Morumbi com 39 mil pessoas, pela Libertadores. Depois desse jogo, público passou a ser proibido por conta da pandemia...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 14:12
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Dia 11 de março de 2020. 39 mil pessoas lotavam o Morumbi para ver a segunda partida do Grupo D da Taça Libertadores da América. A pandemia do novo coronavírus ainda parecia uma coisa distante, mas logo os presentes saberiam que estavam presenciando um jogo marcante.
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Dentro de campo, o Tricolor atingiu as expectativas e goleou os equatorianos por 3 a 0, com gols de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes, se recuperando da derrota doída para o Binacional na estreia da competição continental.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 No entanto, fora das quatro linhas, a situação piorou bastante. No jogo seguinte, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, também no Morumbi, o estádio já ficou sem público devido as restrições da pandemia de Covid-19. Logo depois, veio a paralisação das competições.
O Tricolor só voltou a campo em julho, ainda pelo Campeonato Paulista. Um ano depois, o estadual voltou a ser paralisado devido a gravidade da pandemia no Estado de São Paulo. Resta saber os próximos passos.

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