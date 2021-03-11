Há um ano, São Paulo goleava LDU no último jogo com público antes da pandemia de Covid-19

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Dia 11 de março de 2020. 39 mil pessoas lotavam o Morumbi para ver a segunda partida do Grupo D da Taça Libertadores da América. A pandemia do novo coronavírus ainda parecia uma coisa distante, mas logo os presentes saberiam que estavam presenciando um jogo marcante.

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Dentro de campo, o Tricolor atingiu as expectativas e goleou os equatorianos por 3 a 0, com gols de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes, se recuperando da derrota doída para o Binacional na estreia da competição continental.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 No entanto, fora das quatro linhas, a situação piorou bastante. No jogo seguinte, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, também no Morumbi, o estádio já ficou sem público devido as restrições da pandemia de Covid-19. Logo depois, veio a paralisação das competições.