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Há sete anos no exterior, Allyson vê amadurecimento em estilo de jogo e projeta acesso na Turquia

Antes de brilhar na zaga do Bandirmaspor, defensor atuou por várias temporadas no futebol israelense
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LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 12:06

Publicado em 02 de Março de 2022 às 12:06

Titular absoluto e um dos destaques do Bandirmaspor na atual temporada, o zagueiro Allyson quer conduzir a sua equipe para a principal divisão do futebol da Turquia. Por esse objetivo, o defensor conta com a experiência tida no exterior como trunfo.> Jogadores ucranianos da Premier League cobram posicionamento de Dzyuba, capitão da seleção russa
Há sete anos longe do Brasil para atuar primeiro em Israel antes de chegar ao país turco, o zagueiro diz quanto conseguiu evoluir no período para ajudar as suas equipes.
- Estou jogando e morando fora do país desde de 2015 e, durante esses anos, tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais na área futebolística como treinadores, preparadores físicos e companheiros de equipe. Por ter tido esse privilégio aprendi muitas coisas, adquiri muita experiência tanto dentro como fora de campo, onde hoje posso praticar e até ensinar para aqueles que estão surgindo agora no futebol - explicou.
Com passagens pelo Maccabi Petah Tikva, Maccabi Haifa e Bnei Yehuda, todos em Israel, antes de chegar na Turquia, Allyson também compara os diferentes estilos praticados de futebol nesses países e como tenta lidar com suas peculiaridades.
- Existem muitas diferenças entre os dois países. Na Turquia o futebol é mais de contato físico, agressivo, dinâmico, rápido e não possui muita disciplina tática. Ao contrário de Israel onde o futebol é muito mais técnico e baseado em táticas e disciplinas. Estive por mais de seis anos em Israel, acabei de chegar na Turquia e uma das maiores dificuldades que tive e ainda tenho é justamente a falta de disciplina tática - contou.
Por fim, com o Bandirmaspor sendo um forte candidato na disputa pelo acesso para a principal divisão do futebol turco, Allyson ressalta a determinação que possui para alcançar esse objetivo ao término da temporada.
- Como todos estão vendo e vão continuar vendo o comprometimento é total da minha parte para levar não somente essa equipe, mas também essa cidade a jogar e desfrutar a Süper Lig. Quero fazer história aqui nesse lugar, pois essa equipe jamais sequer sonhou em realizar esse feito - concluiu.
Crédito: (Foto:Divulgação/Bandirmaspor

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