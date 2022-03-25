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Há seis meses na Europa, Arthur Sales é um dos destaques do Lommel SK

Artilheiro da equipe na competição, o atacante possui apenas 14 jogos na liga e oito participações em gols...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 13:59

Publicado em 25 de Março de 2022 às 13:59

Aos 19 anos, Arthur Sales está completando seis meses no futebol europeu. Atuando na segunda divisão belga, o jogador vem acumulando boas atuações e se destacando como o principal jogador do Lommel SK. Com seis gols marcados e duas assistências em 14 jogos, o atacante é o artilheiro do time na 1B Pro League e o jogador com mais participações em gols na equipe do grupo City.Após um ano vitorioso na base do Vasco da Gama, o atacante teve uma adaptação rápida ao futebol Europeu. Marcou dois gols logo no seu primeiro jogo como titular pela equipe belga e mais três gols nas duas partidas seguintes, caindo nas graças da torcida e assumindo a artilharia isolada da equipe na competição.
Apesar dos ótimos números e grande destaque, a equipe do Lommel SK não vem bem na liga belga, fazendo o técnico Peter van der Veen testar o atacante brasileiro em outra posição. Mais aberto e um pouco mais longe do gol, Arthur teve duas assistências em seus dois últimos jogos pela equipe, mostrando que pode render bem também na nova posição.
- Foram 6 meses bem positivos, me entrosei rápido com a equipe e me senti muito à vontade para apresentar meu futebol. Até por isso, me ajustei tão rápido a nova função que o professor pediu, o importante é seguir jogando e ajudando meus companheiros, seja com gols ou assistências.
Crédito: ArthurSalesvemsedestacandocomacamisadoLommelSK(Divulgação

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