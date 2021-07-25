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futebol

Há seis anos, Luciano era elogiado por Tite e brilhava no Pan-Americano

Em 25 de julho de 2015, Luciano marcou dois gols e ajudou o Brasil a conquistar a medalha de bronze nos jogos Pan-Americanos de Toronto contra o Panamá, ao vencer por 3 a 1
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Publicado em 25 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 08:00
Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
O dia 25 de julho é sempre especial para o atacante Luciano, do São Paulo. Nesta data, há seis anos, o atacante marcou dois gols e ajudou o Brasil a conquistar a medalha de bronze nos jogos Pan-Americanos de Toronto contra o Panamá, ao vencer por 3 a 1, na prorrogação. Em quatro jogos disputados, Luciano balançou as redes em cinco oportunidades, encerrando sua participação como artilheiro da competição. Na época, o atual técnico da Seleção Brasileira, Tite, disse que Luciano 'cheirava gol e é um finalizador em sua essência'.
- Todos os momentos dentro daquela competição foram especiais e importantes. Desde a convocação, a viagem, os treinos, a primeira partida. Tenho recordações de todos esses momentos e elas são felizes – relembra o jogador.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Luciano contou ais detalhes da sua experiência na disputa do Pan-Americano. Na época, o atacante atuava pelo Corinthians.
- Tínhamos um grupo de jogadores qualificados, nos dávamos super bem e o ambiente era tranquilo. Fomos em busca da medalha de ouro, mas acabamos sendo eliminados na semifinal para a seleção do Uruguai que vinha muito forte também, e no final eles foram os primeiros colocados. Em particular, meu momento especial foi conquistar a artilharia isolada da competição. Consegui ajudar meus companheiros com cinco gols e algumas assistências. O Pan foi muito importante para meu crescimento como jogador profissional – afirma.
Hoje no São Paulo, Luciano é um dos principais jogadores do time e deve voltar ao time em breve, já que está lesionado, se recuperando de um estiramento na coxa, sofrido no clássico contra o Santos, dia 20 de junho.

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