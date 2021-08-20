Há quatro jogos sem perder, Oliveira analisa boa fase do Atlético-GO: 'Sempre importante estar pontuando'

Crédito: Oliveira falou sobre o duelo do Atlético-GO contra a Chapeconese nesta sábado (Divulgação/Atlético-GO

Em um campeonato tão disputado como o Brasileirão, todo ponto tem que ser valorizado. Nas últimas quatro partidas, o Atlético Goianiense conseguiu emendar uma sequência invicta, e conquistou uma vitória de virada em cima do Bahia, fora de casa. Diante disso, o zagueiro Oliveira analisou a boa fase da equipe na competição nacional.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro - Para um campeonato do nível do Brasileirão, sempre importante estar pontuando, porque lá na frente pode fazer toda a diferença - analisou o defensor, de 25 anos.

Para conseguir ter um bom desempenho na competição, um dos fatores mais importantes é a montagem do elenco, com opções e peças de reposição. Sabendo disso, a diretoria do Dragão vem trabalhando muito e novas contratações estão surgindo. Diante dessa situação, Oliveira falou sobre a chegada de novos jogadores para a sequência do ano.

- Na minha opinião é bom para elevar o nível da equipe, coletivamente e individualmente. Vamos precisar de todos durante o campeonato -disse o atleta.

Em partida válida pela 17° rodada do Brasileiro, o Atlético Goianiense recebe a Chapecoense, que vive uma situação delicada na competição. O time catarinense é o atual lanterna com apenas cinco pontos. A partida será realizada em Goiânia, às 17h, neste sábado. Mesmo podendo parecer um jogo fácil, pelo momento em si, Oliveira acredita que o Dragão deve respeitar o adversário e prega cautela.

- Independente da situação da Chapecoense, nós temos que respeitar o adversário. Sabemos que é um time que nunca desiste e que vai fazer o possível para sair de onde está - finalizou.