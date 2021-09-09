Há quatro anos, Bruno Alves estreava marcando gol pelo São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O zagueiro Bruno Alves completa, nesta quinta-feira (9), quatro anos de sua estreia pelo São Paulo. Em sua primeira partida, contra a Ponte Preta, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, o zagueiro marcou um dos dois gols do Tricolor no empate por 2 a 2 com a Macaca. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A situação do São Paulo naquela partida não era nada boa. Penúltimo colocado no Brasileirão, a equipe enfrentava a Ponte Preta em um confronto direto na parte de baixo da tabela.

O São Paulo saiu na frente aos 34 minutos do primeiro tempo, com gol de Hernanes. Na segunda etapa, aos 12 minutos, o estreante Bruno Alves fez de cabeça após erro do goleiro Aranha e ampliou o placar.

Na sequência da partida, Jucilei cometeu pênalti e foi expulso. A cobrança foi convertida por Danilo Barcelos e, aos 30 minutos do segundo tempo, Léo Gamalho empatou o jogo no Morumbi.

O zagueiro contou à SPFCTV sobre a sensação de completar quatro anos de sua estreia. Bruno Alves se mostrou contente por defender o Tricolor.

- Hoje é uma data bastante especial. Completo quatro anos com a camisa do São Paulo. É uma marca que me deixa bastante orgulhoso e motivo de alegria para mim e para toda a minha família - contou o zagueiro.O atleta faloou, também, sobre sua trajetória no clube desde então e exaltou o título do Campeonato Paulista conquistado nesta temporada.

- Foram quatro anos bastante vividos. Cada ano com uma experiência. A gente sabia que ia ter o momento certo, então chegou o título Paulista para coroar o período que a gente se encontra no São Paulo. A gente sabe que para se manter aqui não é fácil e a gente precisa de conquista. Então foi bastante importante e especial, abrindo a porta para almejar coisas maiores ainda - concluiu Bruno Alves.