Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Há quatro anos, Bruno Alves estreava marcando gol pelo São Paulo

Primeiro jogo do zagueiro foi um empate por 2 a 2 diante da Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro de 2017. Na época, o Tricolor lutava contra o rebaixamento...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 15:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O zagueiro Bruno Alves completa, nesta quinta-feira (9), quatro anos de sua estreia pelo São Paulo. Em sua primeira partida, contra a Ponte Preta, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, o zagueiro marcou um dos dois gols do Tricolor no empate por 2 a 2 com a Macaca. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A situação do São Paulo naquela partida não era nada boa. Penúltimo colocado no Brasileirão, a equipe enfrentava a Ponte Preta em um confronto direto na parte de baixo da tabela.
O São Paulo saiu na frente aos 34 minutos do primeiro tempo, com gol de Hernanes. Na segunda etapa, aos 12 minutos, o estreante Bruno Alves fez de cabeça após erro do goleiro Aranha e ampliou o placar.
Na sequência da partida, Jucilei cometeu pênalti e foi expulso. A cobrança foi convertida por Danilo Barcelos e, aos 30 minutos do segundo tempo, Léo Gamalho empatou o jogo no Morumbi.
O zagueiro contou à SPFCTV sobre a sensação de completar quatro anos de sua estreia. Bruno Alves se mostrou contente por defender o Tricolor.
- Hoje é uma data bastante especial. Completo quatro anos com a camisa do São Paulo. É uma marca que me deixa bastante orgulhoso e motivo de alegria para mim e para toda a minha família - contou o zagueiro.O atleta faloou, também, sobre sua trajetória no clube desde então e exaltou o título do Campeonato Paulista conquistado nesta temporada.
- Foram quatro anos bastante vividos. Cada ano com uma experiência. A gente sabia que ia ter o momento certo, então chegou o título Paulista para coroar o período que a gente se encontra no São Paulo. A gente sabe que para se manter aqui não é fácil e a gente precisa de conquista. Então foi bastante importante e especial, abrindo a porta para almejar coisas maiores ainda - concluiu Bruno Alves.
Ao todo, o defensor tem 180 jogos disputados pelo São Paulo e seis gols marcados vestindo a camisa do Tricolor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados