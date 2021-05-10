Há quase uma década na Romênia, Érico vibra com fase artilheira e bom momento no UTA Arad

Crédito: Divulgação / UTA Arad

A fase do zagueiro Érico é excelente. A temporada 2020/2021, defendendo o UTA Arad (ROM), vem sendo a melhor da carreira. O defensor já fez 32 jogos, número bem próximo do 37 que fez com a camisa do Pandurii (ROM), em 2013/2014, ano que mais entrou em campo. Mas o que vem chamando atenção é a fase artilheira do jogador. Já são cinco gols marcados, número que ele nunca havia alcançado anteriormente.

Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz de conseguir marcar e ajudar meu time nesse bom momento da minha carreira. Não tem explicação, talvez esteja num momento mais tranquilo tanto pessoalmente, quando profissionalmente, um pouco mais maduro e só tenho a agradecer a Deus por isso - disse Érico, que marcou a maioria deles no fim dos jogos, sempre decisivo, que resultou no empate ou na vitória do UTA:

- A maioria dos gols saíram no final das partidas. Talvez pode ser a concentração um fato importante. Na maioria dos gols estamos precisando muito do resultado e eu sempre procuro dar o meu máximo nos escanteios e bolas paradas. Estou muito feliz por conseguir marcar.

Na Romênia desde 2013, quando atuou pelo Universitatea Cluj, Érico ainda retornou rapidamente ao Brasil até ser contratado pelo Pandurii, onde ficou por quatro temporadas. Depois, ainda defendeu o Astra Giurgiu por dois anos. De lá viajou até o Azerbaijão, jogou no Sebail PFK até retornar ao país contratado pelo UTA Arad, considera estar vivendo um dos melhores anos da carreira: