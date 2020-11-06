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Há quase dez anos na Europa, lateral Danilo, da Juventus, completa 50 jogos em Champions League

Além da Velha Senhora, brasileiro tem passagens por Manchester City, Real Madrid e Porto...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 13:41

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 13:41

Crédito: Divulgação
Na Europa desde 2011, o lateral Danilo alcançou uma importante marca nesta semana. Ao participar da vitória por 4 a 1 da Juventus-ITA , fora de casa, sobre o Ferencvaros, da Hungria, ele chegou a 50 jogos disputados na UEFA Champions League, principal competição de clubes do mundo. Ao todo, são 30 vitórias, 10 empates e 10 derrotas.
- Sendo a competição mais importante de futebol entre clubes, me sinto muito orgulhoso de estar há tantos anos jogando e desfrutando desse torneio. Um atleta de futebol sempre se sente maior, mais importante e mais motivado quando joga a Champions League - celebra.A edição atual é a nona participação do jogador em Champions League. Ele foi campeão em duas ocasiões, nas temporadas de 2015/16 e 2016/17, com a camisa do Real Madrid-ESP, ao lado de Cristiano Ronaldo, com quem divide o campo agora pela Juventus.
- Champions League representa a realização dos sonhos, de jogar aquela competição de tanto charme, que eu assistia quando moleque pela televisão. Hoje, olho pra trás e vejo que a emoção e frio na barriga que tive antes do meu primeiro jogo não mudou, e essa é a magia do futebol e dessa competição! Semana de Champions League é sempre diferente. Sem dúvida, a competição me amadureceu muito enquanto atleta e me fez viver momentos que nunca imaginei - ressalta.
A Juventus-ITA é vice-líder do Grupo G, com seis pontos, atrás do Barcelona-ESP, que tem nove. Além do Ferencvaros, o Dynamo de Kiev integra o grupo. Pela Champions, o próximo compromisso será no dia 24 de novembro, novamente diante da equipe húngara, desta vez em solo italiano.
- A competição deste ano, assim como a reta final da temporada passada, é um tanto diferente. Estádios quase todos vazios, pouco tempo de preparação das equipes, maior número de substituições... São muitos detalhes que igualam muito as capacidades e chances de cada equipe. É um prazer jogar a competição pela Juventus-ITA, e nessa linha, temos de tratar de ser imponentes, fazendo valer a história e tradição do nosso clube e representando da melhor maneira também nosso torcedor, que não pode estar nos estádios nesse momento - analisa Danilo.
Após o duelo diante da Lazio, neste domingo (8), pelo Campeonato Italiano, o jogador se apresentará à Seleção Brasileira. Ele foi convocado novamente pelo técnico Tite, desta vez para os duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 diante de Venezuela (13/11), em São Paulo, e Uruguai (17/11), em Montevidéu.

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