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futebol

Há duas semanas no Vitória, atacante só pensa em acesso na Série B: 'Não tem outra escolha'

Nome de ataque com apenas 20 anos de idade, Samuel Granada tem passado ligado as categorias de base do Fluminense...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 16:19

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 16:19
Crédito: Jogador aguarda para fazer sua estreia no Leão (Pietro Carpi/EC Vitória
Em meio a dias bastante turbulentos no Vitória depois da eliminação na fase classificatória do Campeonato Baiano, o atacante Samuel Granada treinava pensando já no Brasileirão da Série B após ser contratado por empréstimo do Fluminense.>Montagem da primeira rodada no Brasileirão da Série BE o atleta, apesar da pouca idade (20 anos de idade), demonstrou bastante personalidade ao pontuar que o elenco não pode pensar em qualquer outro objetivo que não seja conseguir o acesso na segunda divisão do futebol nacional. Seja pela grandeza do Leão como também pelo clima de tensão após os insucessos da temporada no estadual e na Copa do Nordeste:
- A Série B deste ano está muito forte, com muitos times que estavam na Primeira Divisão. Pode esperar coisa muito boa, porque a gente quer vencer. Não tem outra escolha, ainda mais com as coisas que vêm acontecendo aqui. Pode ter certeza de que o grupo está com a cabeça de vencer, de subir, porque é onde o Vitória merece estar.
Samuel chegou a agregar em sua explicação no que diz respeito a optar pelo Nego que houveram propostas para ele atuar fora do futebol nacional.
- Tive outras propostas para fora. Mas já conhecia o Vitória. Optei por ficar no Brasil. E é um time que já havia me procurado e eu já tinha interesse grande. Chego para somar. Expectativa muito boa - afirmou o jogador.

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