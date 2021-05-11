Há duas semanas no Vitória, atacante só pensa em acesso na Série B: 'Não tem outra escolha'

Crédito: Jogador aguarda para fazer sua estreia no Leão (Pietro Carpi/EC Vitória

Em meio a dias bastante turbulentos no Vitória depois da eliminação na fase classificatória do Campeonato Baiano, o atacante Samuel Granada treinava pensando já no Brasileirão da Série B após ser contratado por empréstimo do Fluminense.>Montagem da primeira rodada no Brasileirão da Série BE o atleta, apesar da pouca idade (20 anos de idade), demonstrou bastante personalidade ao pontuar que o elenco não pode pensar em qualquer outro objetivo que não seja conseguir o acesso na segunda divisão do futebol nacional. Seja pela grandeza do Leão como também pelo clima de tensão após os insucessos da temporada no estadual e na Copa do Nordeste:

- A Série B deste ano está muito forte, com muitos times que estavam na Primeira Divisão. Pode esperar coisa muito boa, porque a gente quer vencer. Não tem outra escolha, ainda mais com as coisas que vêm acontecendo aqui. Pode ter certeza de que o grupo está com a cabeça de vencer, de subir, porque é onde o Vitória merece estar.

Samuel chegou a agregar em sua explicação no que diz respeito a optar pelo Nego que houveram propostas para ele atuar fora do futebol nacional.