Há dois anos em Portugal, Welton se diz 'à vontade' no Vitória de Guimarães

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A cada ano que passa, o número de jogadores brasileiros que vão a Portugal para atuar cresce. Somente neste ano podemos citar alguns, como o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Pepê, que foram para Benfica e Porto, respectivamente, e agora jogam em terras lusitanas.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato PortuguêsE há dois anos na Terrinha, o brasileiro Welton definiu como tem sido sua estadia no Vitória de Guimarães: cultura diferente, educação e lugar bom para morar.

- Sou de Marabá, no Pará, e confesso que no começo foi difícil a adaptação, mas hoje me sinto 100% à vontade, em casa mesmo. Gosto muito daqui, da segurança e da paz que o país tem. Muita coisa legal para fazer, culinária legal, cultura muito bacana também - disse Welton.

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Revelado pelo Londrina, o jogador fez sua estreia profissional em 2017. No ano seguinte, foi emprestado ao Prudentópolis, no qual disputou o Campeonato Panaraense e a Série D do mesmo ano. Emprestado em 2019 para o Remo, atuou cinco vezes até ser contratado pelo Berço, de Portugal.