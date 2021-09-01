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futebol

Há dois anos em Portugal, Welton se diz 'à vontade' no Vitória de Guimarães

Nascido no Pará, brasileiro está há duas temporadas no clube da primeira divisão lusitana
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Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 18:14
Crédito: Divulgação
A cada ano que passa, o número de jogadores brasileiros que vão a Portugal para atuar cresce. Somente neste ano podemos citar alguns, como o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Pepê, que foram para Benfica e Porto, respectivamente, e agora jogam em terras lusitanas.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato PortuguêsE há dois anos na Terrinha, o brasileiro Welton definiu como tem sido sua estadia no Vitória de Guimarães: cultura diferente, educação e lugar bom para morar.
- Sou de Marabá, no Pará, e confesso que no começo foi difícil a adaptação, mas hoje me sinto 100% à vontade, em casa mesmo. Gosto muito daqui, da segurança e da paz que o país tem. Muita coisa legal para fazer, culinária legal, cultura muito bacana também - disse Welton.
+ Saiba quais foram as 30 contratações mais caras da janela europeia
Revelado pelo Londrina, o jogador fez sua estreia profissional em 2017. No ano seguinte, foi emprestado ao Prudentópolis, no qual disputou o Campeonato Panaraense e a Série D do mesmo ano. Emprestado em 2019 para o Remo, atuou cinco vezes até ser contratado pelo Berço, de Portugal.
Na temporada seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, clube no qual permanece até hoje.

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