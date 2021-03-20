Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Há dois anos, Antony marcava o seu primeiro gol como profissional no São Paulo

Atacante deixou sua marca pela primeira vez na vitória do Tricolor sobre o São Caetano, em 2019. Hoje no Ajax, Antony é um dos principais jogadores do clube holandês...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 15:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 15:53
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Há dois anos, Antony marcava seu primeiro gol como profissional no São Paulo. O tento aconteceu no empate do Tricolor por 1 a 1 contra o São Caetano, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.
São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais
Na ocasião, o jovem revelado em Cotia dominou a bola na entrada da área e bateu. A bola desviou no zagueiro e entrou no canto do goleiro Luiz Daniel. O empate bastou para o São Paulo se classificar às quartas de final do estadual.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA- Dia de celebrar dois anos do meu primeiro gol como profissional! Obrigado, São Paulo - escreveu o jogador, hoje no Ajax, da Holanda, nas redes sociais. No total, entre 2018 e 2020, o atacante vestiu a camisa do São Paulo em 52 partidas, com seis gols e seis assistências. Em entrevista recente ao LANCE!, ele comentou sobre o carinho que tem pelo clube do Morumbi.
É o clube que me projetou e que me deu tudo, sou eternamente grato. Cheguei agora na Europa, tenho 21 anos, muita coisa ainda para viver e aprender por aqui. Mas o São Paulo é um clube que tenho um carinho enorme e certamente seria um destino - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sirene - viatura
Preso no Rio um dos principais fornecedores de drogas para o PCV no ES
Arcebispo, bispo auxiliar e padres na primeira reunião do novo Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Vitória
Conheça os padres “senadores” escolhidos para ajudar o arcebispo de Vitória
O joalheiro Dorion Soares
Dorion Soares leva alta joalheria do ES para nova novela das 9 da Rede Globo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados