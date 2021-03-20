Há dois anos, Antony marcava o seu primeiro gol como profissional no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Há dois anos, Antony marcava seu primeiro gol como profissional no São Paulo. O tento aconteceu no empate do Tricolor por 1 a 1 contra o São Caetano, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.

São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais

Na ocasião, o jovem revelado em Cotia dominou a bola na entrada da área e bateu. A bola desviou no zagueiro e entrou no canto do goleiro Luiz Daniel. O empate bastou para o São Paulo se classificar às quartas de final do estadual.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA- Dia de celebrar dois anos do meu primeiro gol como profissional! Obrigado, São Paulo - escreveu o jogador, hoje no Ajax, da Holanda, nas redes sociais. No total, entre 2018 e 2020, o atacante vestiu a camisa do São Paulo em 52 partidas, com seis gols e seis assistências. Em entrevista recente ao LANCE!, ele comentou sobre o carinho que tem pelo clube do Morumbi.