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Há dez anos na Europa, Guilherme Alemão projeta ano na Armênia e diz que não pensa em voltar ao Brasil

Lateral-direito atua no Velho Continente desde 2011 e vai para sua 11ª temporada seguida...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 16:23

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:23

Crédito: Divulgação / Ararat-Armenia
Há mais de uma década na Europa, o lateral-direito Guilherme Alemão projeta mais um ano no Velho Continente. Jogador do Ararat-Armenia, ele está indo para sua 11ª temporada do outro lado do Atlântico. Em pré-temporada com o clube armênio, o defensor falou sobre a expectativa de levantar o título do Campeonato Armênio de 2021/22.
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- Tem sido uma pré-temporada bem intensa, mas tenho me sentido muito bem e estamos trabalhando muito para começar forte a temporada. Esse ano precisamos ser campeões e conquistar a vaga para a Champions League. Na última temporada tivemos a chance de vencer os dois últimos jogos e sermos campeões, mas infelizmente acabamos perdendo e ficamos de fora - disse o atleta.
Alemão iniciou sua carreira nas categorias de base do São Carlos, de São Paulo, antes de desembarcar e se profissionalizar no Tourizense, de Portugal. Pelo futebol lusitano, o defensor passou por Marítimo, Leixões e Oliveirense, antes de chegar ao Ararat-Armenia em 2020.
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Apesar de ainda não ter atuado no Brasil profissionalmente, o lateral-direito de 28 anos afirmou que não tem vontade de voltar ao país natal e que está feliz na Europa.
- Cada vez me sinto mais em casa e tenho menos vontade de voltar para o Brasil. Mas é claro, se tivesse uma proposta que fosse boa para mim e para minha família, voltaria sem problemas - revelou.

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