Há dez anos na Europa, Guilherme Alemão projeta ano na Armênia e diz que não pensa em voltar ao Brasil

Crédito: Divulgação / Ararat-Armenia

Há mais de uma década na Europa, o lateral-direito Guilherme Alemão projeta mais um ano no Velho Continente. Jogador do Ararat-Armenia, ele está indo para sua 11ª temporada do outro lado do Atlântico. Em pré-temporada com o clube armênio, o defensor falou sobre a expectativa de levantar o título do Campeonato Armênio de 2021/22.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa

- Tem sido uma pré-temporada bem intensa, mas tenho me sentido muito bem e estamos trabalhando muito para começar forte a temporada. Esse ano precisamos ser campeões e conquistar a vaga para a Champions League. Na última temporada tivemos a chance de vencer os dois últimos jogos e sermos campeões, mas infelizmente acabamos perdendo e ficamos de fora - disse o atleta.

Alemão iniciou sua carreira nas categorias de base do São Carlos, de São Paulo, antes de desembarcar e se profissionalizar no Tourizense, de Portugal. Pelo futebol lusitano, o defensor passou por Marítimo, Leixões e Oliveirense, antes de chegar ao Ararat-Armenia em 2020.

+ Nasser Al-Khelaïfi completa 10 anos no comando do PSG! Veja sua fortuna, os maiores investimentos e possíveis chegadas

Apesar de ainda não ter atuado no Brasil profissionalmente, o lateral-direito de 28 anos afirmou que não tem vontade de voltar ao país natal e que está feliz na Europa.