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futebol

Há dez anos, Luis Fabiano era recebido por 45 mil pessoas no Morumbi

Atacante foi apresentado para multidão no estádio em sua terceira passagem pelo clube. Ídolo Rogério Ceni também foi homenageado pelo gol 100 na carreira...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 19:28
Crédito: Divulgação
Há dez anos em 29 de março de 2011, mais de 45 mil pessoas lotavam as arquibancadas do Morumbi. Mas não era para ver uma partida do São Paulo, e sim para recepcionar o atacante Luis Fabiano.
O ídolo do Tricolor havia acertado com a equipe para sua terceira passagem no clube, onde havia ficado em 2001 e de 2002 a 2004. Em sua terceira passagem, jogou de 2011 a 2015. Ao todo, Fabuloso possui 347 jogos pelo São Paulo, com 212 gols.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Após o retorno, Luis Fabiano teve problemas para voltar a jogar devido a lesões no joelho, mas após longo período fora dos gramados, voltou pelo São Paulo, no dia 2 de outubro contra o Flamengo no dia do aniversário de 51 anos do Morumbi. A partida terminou em 2 a 1 para os cariocas. Em outubro, na sua quinta partida, em jogo válido pela Copa Sul-Americana, marcou seu primeiro gol no retorno ao São Paulo contra o Libertad, aos 31 minutos do segundo tempo. Em dezembro de 2015, saiu do clube para jogar no Tianjin Quanjian, da China.
Na última semana, Fabuloso ficou internado para tratar da Covid-19 e recebeu alta após uma semana sob observação. O presidente do clube, Julio Casares afirmou que pretende fazer uma despedida ao jogador.
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