Há dez anos, Luis Fabiano era recebido por 45 mil pessoas no Morumbi

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Há dez anos em 29 de março de 2011, mais de 45 mil pessoas lotavam as arquibancadas do Morumbi. Mas não era para ver uma partida do São Paulo, e sim para recepcionar o atacante Luis Fabiano.

O ídolo do Tricolor havia acertado com a equipe para sua terceira passagem no clube, onde havia ficado em 2001 e de 2002 a 2004. Em sua terceira passagem, jogou de 2011 a 2015. Ao todo, Fabuloso possui 347 jogos pelo São Paulo, com 212 gols.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Após o retorno, Luis Fabiano teve problemas para voltar a jogar devido a lesões no joelho, mas após longo período fora dos gramados, voltou pelo São Paulo, no dia 2 de outubro contra o Flamengo no dia do aniversário de 51 anos do Morumbi. A partida terminou em 2 a 1 para os cariocas. Em outubro, na sua quinta partida, em jogo válido pela Copa Sul-Americana, marcou seu primeiro gol no retorno ao São Paulo contra o Libertad, aos 31 minutos do segundo tempo. Em dezembro de 2015, saiu do clube para jogar no Tianjin Quanjian, da China.