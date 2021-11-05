Há cinco anos, com show de Cueva, São Paulo goleava o Corinthians

O dia cinco de novembro de 2016 está guardado na memória do torcedor são-paulino. Nessa data, há cinco anos, o São Paulo goleava o Corinthians por 4 a 0, no Morumbi, com um show de Cueva, pelo Campeonato Brasileiro. O peruano cobrou pênalti com cavadinha e ainda deu três assistências para os gols de David Neres, Chavez e Luiz Araújo. Ameaçado pelo rebaixamento, o São Paulo entrou para aquela partida pressionado, com 42 pontos na tabela. Logo aos 14 minutos, Kelvin foi derrubado por Fagner na área. Pênalti para Cueva, que bateu de cavadinha e abriu o placar.