Há cinco anos, com show de Cueva, São Paulo goleava o Corinthians

O dia cinco de novembro de 2016 está guardado na memória do torcedor são-paulino. Nessa data, há cinco anos, o São Paulo goleava o Corinthians por 4 a 0, no Morumbi, com um show de Cueva, pelo Campeonato Brasileiro. O peruano cobrou pênalti com cavadinha e ainda deu três assistências para os gols de David Neres, Chavez e Luiz Araújo. Ameaçado pelo rebaixamento, o São Paulo entrou para aquela partida pressionado, com 42 pontos na tabela. Logo aos 14 minutos, Kelvin foi derrubado por Fagner na área. Pênalti para Cueva, que bateu de cavadinha e abriu o placar.
Na segunda etapa, aos 15, Cueva deu um belo passe para David Neres fazer o segundo. Logo depois, aos 22, o peruano achou Chavez, que bateu cruzado para vencer o goleiro Cássio e marcar terceiro. Nos acréscimos, com 47 minutos, mais um passe de Cueva, desta vez para Luiz Araújo marcar.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Com aquele triunfo, o São Paulo atingiu os sonhados 45 pontos para escapar do rebaixamento e pula para a 11ª colocação. A equipe terminou na 10ª posição, com 52 pontos, sendo 14 vitórias, dez empates e 14 derrotas.