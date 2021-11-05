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Há cinco anos, com show de Cueva, São Paulo goleava o Corinthians

Meia peruano cobrou pênalti com cavadinha e ainda deu três assistências para os gols de David Neres, Chavez e Luiz Araújo, fazendo sua melhor partida pelo Tricolor paulista...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 10:00

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 10:00

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC
O dia cinco de novembro de 2016 está guardado na memória do torcedor são-paulino. Nessa data, há cinco anos, o São Paulo goleava o Corinthians por 4 a 0, no Morumbi, com um show de Cueva, pelo Campeonato Brasileiro. O peruano cobrou pênalti com cavadinha e ainda deu três assistências para os gols de David Neres, Chavez e Luiz Araújo. Ameaçado pelo rebaixamento, o São Paulo entrou para aquela partida pressionado, com 42 pontos na tabela. Logo aos 14 minutos, Kelvin foi derrubado por Fagner na área. Pênalti para Cueva, que bateu de cavadinha e abriu o placar.
Na segunda etapa, aos 15, Cueva deu um belo passe para David Neres fazer o segundo. Logo depois, aos 22, o peruano achou Chavez, que bateu cruzado para vencer o goleiro Cássio e marcar terceiro. Nos acréscimos, com 47 minutos, mais um passe de Cueva, desta vez para Luiz Araújo marcar.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Com aquele triunfo, o São Paulo atingiu os sonhados 45 pontos para escapar do rebaixamento e pula para a 11ª colocação. A equipe terminou na 10ª posição, com 52 pontos, sendo 14 vitórias, dez empates e 14 derrotas.

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