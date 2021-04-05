Há cinco anos, Calleri marcava quatro gols na maior goleada do São Paulo na história da Libertadores

O dia cinco de abril de 2016 vai ficar marcado para sempre na história do atacante Calleri com o São Paulo. Neste dia, há exatos cinco anos, o Tricolor goleava o Trujillanos (VEN), por 6 a 0, na maior goleada do clube na Taça Libertadores da América.
Kelvin e João Schmidt completaram o marcador, na edição que o São Paulo chegou até a semifinal, sendo eliminado pelo Atlético Nacional (COL).
O São Paulo estava no Grupo Um, juntamente com River Plate (ARG), The Strongest (BOL) e o Trujillanos. A equipe passou em segundo da chave. Na sequência, eliminou Toluca (MEX) e Atlético-MG, até ser eliminado na semi. Vale destacar que essa partida foi uma das mais marcantes do argentino Calleri no São Paulo. Grande parte da torcida ainda deseja o seu retorno, e o próprio jogador admitiu ter vontade de voltara a atuar no Morumbi. Depois do São Paulo, Calleri passou por West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna, time que defende atualmente.