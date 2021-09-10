Há 88 anos, São Paulo aplicava maior goleada da história sobre o Corinthians

Crédito: Reprodução / saopaulofc.net

Esse dia 10 de setembro é especial para o torcedor são-paulino. Foi nessa data que o São Paulo aplicou a maior goleada sobre o Corinthians na história, quando venceu o rival por 6 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Paulista e Torneio Rio-São Paulo. Naquela ocasião, Luizinho (3), Armandinho, Hércules e Waldemar de Brito marcaram para o Tricolor. Zuza descontou para a equipe do Alvinegro.

Durante o ano de 1933, o São Paulo tinha um ataque poderoso e só naquele ano goleou o Flamengo, o Vasco, o Santos, o Fluminense e duas vezes o Corinthians.

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SÃO PAULO 6 X 1 CORINTHIANSData: 10/09/1933 (domingo).Horário: 15h45 (horário oficial do Brasil).Local: Estádio do São Paulo Futebol Clube – Campo da Floresta (São Paulo/SP).Público: Não disponível.Renda: Não disponível.Arbitragem: Argemiro Ballio (ARB).Gols: Waldemar de Britto, Armandinho, Luizinho (3), e Hércules (São Paulo); Zuza (Corinthians).

SÃO PAULOJosé; Sylvio e Barthô; Raffa , Zarzur e Orozimbo; Luizinho, Armandinho, Waldemar de Britto, Araken Patusca e Hércules. Técnico: Rubens Salles.