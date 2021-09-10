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futebol

Há 88 anos, São Paulo aplicava maior goleada da história sobre o Corinthians

Tricolor goleou o rival por 6 a 1 no dia 10 de setembro de 1933 em jogo válido pelo Campeonato Paulista e pelo Torneio Rio-São Paulo, na Chácara da Floresta...
LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 13:00

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 13:00

Crédito: Reprodução / saopaulofc.net
Esse dia 10 de setembro é especial para o torcedor são-paulino. Foi nessa data que o São Paulo aplicou a maior goleada sobre o Corinthians na história, quando venceu o rival por 6 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Paulista e Torneio Rio-São Paulo. Naquela ocasião, Luizinho (3), Armandinho, Hércules e Waldemar de Brito marcaram para o Tricolor. Zuza descontou para a equipe do Alvinegro.
Durante o ano de 1933, o São Paulo tinha um ataque poderoso e só naquele ano goleou o Flamengo, o Vasco, o Santos, o Fluminense e duas vezes o Corinthians.
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SÃO PAULO 6 X 1 CORINTHIANSData: 10/09/1933 (domingo).Horário: 15h45 (horário oficial do Brasil).Local: Estádio do São Paulo Futebol Clube – Campo da Floresta (São Paulo/SP).Público: Não disponível.Renda: Não disponível.Arbitragem: Argemiro Ballio (ARB).Gols: Waldemar de Britto, Armandinho, Luizinho (3), e Hércules (São Paulo); Zuza (Corinthians).
SÃO PAULOJosé; Sylvio e Barthô; Raffa , Zarzur e Orozimbo; Luizinho, Armandinho, Waldemar de Britto, Araken Patusca e Hércules. Técnico: Rubens Salles.
CORINTHIANS Onça; Jahú e Segala; Brito, Guimarães e Carlos; Boulanger, Bahiano, Tigre (Memede), Zuza e Ratto. Técnico: Pedro Mazzulo.

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