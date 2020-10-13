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futebol

Há 8 anos, Luciano, do São Paulo, marcava o primeiro gol da carreira

Atacante começou no Atlético-GO e teve o Internacional como primeira 'vítima' na carreira. Hoje no Tricolor do Morumbi, jogador é peça-chave no esquema do técnico Fernando Diniz...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 11:15

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 11:15

Crédito: Luciano é o artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com cinco gols marcados (Divulgação/ São Paulo
Titular incontestável do São Paulo neste Campeonato Brasileiro, o atacante Luciano comemora o aniversário de oito anos de seu primeiro gol na carreira. Revelado na base do Atlético-GO, o jogador teve o Internacional de Porto Alegre como sua primeira 'vítima', em uma partida do Brasileirão de 2012, quando ainda tinha 19 anos e buscava espaço entre os profissionais.
TABELA>Confira a classificação do Campeonato Brasileiro >Veja os confrontos da Copa do Brasil
Naquela ocasião, o clube de Goiânia venceu, por 3 a 1, e Luciano fez o último gol do confronto. Dali em diante, o atacante passou por Avaí, Corinthians, Fluminense e Grêmio. Fora do Brasil, o hoje são-paulino defendeu as cores do Leganés, da Espanha, e também do Panathinaikos, da Grécia.
- Relembrar esses momentos traz uma alegria muito grande. Lembrar das minhasorigens, de tudo que lutei para chegar até aqui, as conquistas, as derrotas, tudo foipara o meu crescimento. Tenho um carinho enorme pelo Dragão, clube que me reveloupara o futebol. Muito legal mesmo recordar esse gol – comemorou o jogador .Luciano tem sido peça-chave no São Paulo do técnico Fernando Diniz. Contratado do Grêmio após a paralisação do futebol devido ao combate ao COVID-19, o atacante fez 11 partidas pelo Tricolor do Morumbi e anotou 5 gols - marca que o credencia como o artilheiro da equipe no Brasileirão.
Na próxima quarta, às 19h15, o atacante estará em campo para defender o São Paulo, contra o Fortaleza, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O torneio mata-mata é um dos poucos títulos que o clube do Morumbi não tem em sua sala de troféus e, por isso, é visto como prioridade pela diretoria nesta temporada.

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