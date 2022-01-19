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Há 70 anos, Corinthians alcançava histórica marca de cem gols no Campeonato Paulista

No dia 19 de janeiro de 1952, o Timão aplicou 3 a 0 no Ypiranga e chegou aos cem gols em apenas uma edição do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 16:05

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 16:05

O Corinthians montou um forte elenco para a temporada de 2022, com Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Róger Guedes, mas a busca por um "centroavante de peso" segue a todo vapor. Há 70 anos atrás, no entanto, o Timão vivia um de seus períodos mais prolíficos no ataque.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
Liderado por Baltazar, o Alvinegro sagrou-se campeão da edição de 1951 do Campeonato Paulista (encerrado apenas em 1952) ultrapassando a marca de cem gol marcados na competição.
Além do Cabecinha de Ouro, o ataque do time do Parque São Jorge contava com Cláudio (maior goleador da história do clube, com 305 gols), Carbone, Luizinho e Mário. Juntos, eles alcançaram a marca centenária de gols no dia 19 de janeiro de 1952, ao vencer o Ypiranga por 3 a 0.
> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022
O Timão precisou de apenas 27 jogos para chegar aos cem gols no Paulistão, conquistado de forma antecipada pela equipe treinada por Ratão. O Alvinegro fechou o campeonato com 103 tentos em 28 partidas, atingindo o impressionante feito de ter 3,68 gols por jogo.
Além da expressiva marca goleada, o título do Campeonato Paulista ficou marcado por placares elásticos aplicados pelo Corinthians, como o 9 a 2 diante do Comercial-SP, o 7 a 1 diante do Jabaquara, e as goleadas anotando quatro gols diante de São Paulo e Santos.
Crédito: ElencodoCorinthianscampeãopaulistade1951(Foto:Reprodução

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