Há 70 anos, Corinthians alcançava histórica marca de cem gols no Campeonato Paulista

O Corinthians montou um forte elenco para a temporada de 2022, com Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Róger Guedes, mas a busca por um "centroavante de peso" segue a todo vapor. Há 70 anos atrás, no entanto, o Timão vivia um de seus períodos mais prolíficos no ataque.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Liderado por Baltazar, o Alvinegro sagrou-se campeão da edição de 1951 do Campeonato Paulista (encerrado apenas em 1952) ultrapassando a marca de cem gol marcados na competição.

Além do Cabecinha de Ouro, o ataque do time do Parque São Jorge contava com Cláudio (maior goleador da história do clube, com 305 gols), Carbone, Luizinho e Mário. Juntos, eles alcançaram a marca centenária de gols no dia 19 de janeiro de 1952, ao vencer o Ypiranga por 3 a 0.

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O Timão precisou de apenas 27 jogos para chegar aos cem gols no Paulistão, conquistado de forma antecipada pela equipe treinada por Ratão. O Alvinegro fechou o campeonato com 103 tentos em 28 partidas, atingindo o impressionante feito de ter 3,68 gols por jogo.

Além da expressiva marca goleada, o título do Campeonato Paulista ficou marcado por placares elásticos aplicados pelo Corinthians, como o 9 a 2 diante do Comercial-SP, o 7 a 1 diante do Jabaquara, e as goleadas anotando quatro gols diante de São Paulo e Santos.