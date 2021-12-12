futebol

Há 28 anos, São Paulo derrotava o Milan e conquistava o bicampeonato mundial

No dia 12 de dezembro de 1993, Tricolor venceu o Milan por 3 a 2 e se mantinha como o melhor time do mundo, já que havia vencido o Barcelona em 1992...
LanceNet

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 12:48

O dia 12 de dezembro é duplamente especial para o torcedor do São Paulo. Além de comemorar os nove anos do título da Copa Sul-Americana, o Tricolor foi bicampeão mundial nesta data, ao derrotar o Milan, por 3 a 2, no Japão. Depois de vencer a Libertadores, o São Paulo viajou para o país asiático para jogar o Mundial. Na final contra o Milan, Palhinha abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. O Tricolor foi com a vantagem mínima para o intervalo.
Na segunda etapa, o jogo esquentou de vez. Logo aos três minutos, Massaro empatou a partida. Minutos depois, aos 14, Toninho Cerezo colocou o São Paulo na frente do placar. Os minutos finais reservavam mais emoção. Aos 35, Jean Pierre-Papin marcou, empatando a partida. No entanto, aos 43, Muller, de calcanhar fez o gol do título do São Paulo.
- Ah, o dia 12 de dezembro! Nesta data, em 1993, o Tricolor bateu o Milan por 3 a 2, no Japão, e se sagrou bicampeão mundial. Gols de Palhinha, Toninho Cerezo e Müller. Triunfo gigante dos comandados de Telê Santana - escreveu o Tricolor nas redes sociais.
Crédito: Reprodução

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

