Há 28 anos, São Paulo derrotava o Milan e conquistava o bicampeonato mundial

O dia 12 de dezembro é duplamente especial para o torcedor do São Paulo. Além de comemorar os nove anos do título da Copa Sul-Americana, o Tricolor foi bicampeão mundial nesta data, ao derrotar o Milan, por 3 a 2, no Japão. Depois de vencer a Libertadores, o São Paulo viajou para o país asiático para jogar o Mundial. Na final contra o Milan, Palhinha abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. O Tricolor foi com a vantagem mínima para o intervalo.
Na segunda etapa, o jogo esquentou de vez. Logo aos três minutos, Massaro empatou a partida. Minutos depois, aos 14, Toninho Cerezo colocou o São Paulo na frente do placar. Os minutos finais reservavam mais emoção. Aos 35, Jean Pierre-Papin marcou, empatando a partida. No entanto, aos 43, Muller, de calcanhar fez o gol do título do São Paulo.
- Ah, o dia 12 de dezembro! Nesta data, em 1993, o Tricolor bateu o Milan por 3 a 2, no Japão, e se sagrou bicampeão mundial. Gols de Palhinha, Toninho Cerezo e Müller. Triunfo gigante dos comandados de Telê Santana - escreveu o Tricolor nas redes sociais.
