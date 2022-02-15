Há 25 anos, Rogério Ceni marcava seu primeiro gol pelo São Paulo

Rogério Ceni comemora, nesta terça-feira (15), 25 anos do primeiro gol que marcou no São Paulo.Na vitória por 2 a 0 contra o União São João, em Araras, o ex-goleiro e atual técnico do Tricolor foi responsável por uma cobrança de falta que abriu o placar da partida. O ocorrido foi durante o Campeonato Paulista de 1997.O perfil oficial do São Paulo relembrou o feito em forma de homenagem nas suas redes sociais. Este foi o primeiro de 131 gols marcados por Rogério Ceni, que mais tarde, se tornou o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial.O último gol marcado por Ceni em sua carreira como jogador foi em 2015, em uma penalidade no jogo contra o Ceará, pela Copa do Brasil.Atualmente, o ex-goleiro atua como técnico do São Paulo, treinando a equipe onde fez história. O Tricolor segue em segundo lugar no grupo B da tabela do Paulistão 2022 e lutar para avançar no campeonato.