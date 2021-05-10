Há 23 anos, o São Paulo vencia o Corinthians e era campeão Paulista

Crédito: Arquivo Histórico do São Paulo FC

Há 23 anos, no dia 10 de maio de 1998, o São Paulo tornou-se campeão Paulista pela 19ª vez após vencer o Corinthians por 3 a 1, no Morumbi. Com um gol marcado por Raí e dois gols marcados por França, o Tricolor venceu o clássico e levantou a taça do estadual.SÃO PAULO PODE REPETIR O FEITO EM 2021? VEJA A TABELA DO PAULISTÃO!

Comandado por Nelsinho Baptista, o time do Tricolor era composto por jovens jogadores como Rogério Ceni e Denílson, mas contava, também, com atletas mais experientes, como o ídolo são-paulino Raí, que retornou à equipe para disputar a final.

Na época, Raí estava no Paris Saint-Germain, da França, onde conquistou seu último título pelos franceses no dia 2 de maio daquele ano e, no dia seguinte, rescindiu o contrato para voltar para o Tricolor, onde foi apresentado no dia 7.

Assim, com somente dois dias de treino, Raí tomou uma vaga no time titular e foi logo escalado para a final contra o rival alvinegro. Assim, tomou a inesperada camisa 23 e voltou aos gramados com a camisa do Tricolor.

A escalação de Raí deu certo. Logo aos 30 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Zé Carlos e desvio de França, Raí cabeceou para o fundo das redes e abriu o placar para o São Paulo no Morumbi.

Logo no início do segundo tempo, aos cinco minutos, porém, o Corinthians empatou a partida com um gol de Didi.

Mas, logo depois, aos 11 minutos, França desempatou a partida e, aos 37 minutos da etapa complementar, ampliou o placar, dando o título do Campeonato Paulista de 1998 para o São Paulo.FICHA TÉCNICASÃO PAULO 3 X 1 CORINTHIANSLocal: Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo (SP).Data/Horário: Dia 10 de maio de 1998, às 16h.Árbitro: Sidrack Marinho dos Santos.

Gols: Raí (30'1ºT) (1-0), Didi (5'2ºT) (1-1), França (11'2ºT) (2-1) e França (37'2ºT) (3-1) SÃO PAULORogério Ceni; Zé Carlos, Capitão, Márcio Santos (Bordon) e Serginho; Alexandre, Fabiano, Carlos Miguel (Gallo) e Raí (Víctor Hugo Aristizábal); França e Denílson. Técnico: Nelsinho Baptista.