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futebol

Há 21 anos, Kaká estreava nos profissionais do São Paulo

Meia do Tricolor estreou no dia 1º de fevereiro de 2001, em partida contra o Botafogo...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2022 às 14:11
O São Paulo relembrou uma data especial para o ídolo Kaká. Há exatos 21 anos, o jogador estreava nos profissionais do clube contra o Botafogo, em empate por 1 a 1, válido pela 3ª rodada da fase de grupos do Torneio Rio-São Paulo, que viria a ser conquistado pelo Tricolor. Na época, Kaká ainda era conhecido por Cacá e já tinha uma grande expectativa por parte do São Paulo.
- No dia 1º de fevereiro de 2001, em um empate por 1 a 1 contra o Botafogo, Kaká, então Cacá, entrou em campo pela primeira vez no time principal do Tricolor - escreveu o clube do Morumbi nas redes sociais. Nesta primeira temporada como profissional do São Paulo, Kaká fez 56 jogos e 18 gols marcados. Duas temporadas depois, acabou sendo vendido para o Milan, venceu o prêmio de Melhor Jogador do Mundo em 2007 e atuou no Real Madrid. Voltou ao São Paulo em 2014, quando fez 24 jogos e marcou três gols.
Crédito: KakáestreounosprofissionaisdoSãoPaulohá21anos(Foto:ReginaldoCastro/AG.Lancepress!

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