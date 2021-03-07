futebol

Há 20 anos, São Paulo conquistava Torneio Rio-SP com show de Kaká

Meia do Tricolor marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Morumbi. São Paulo ganhava o título inédito na sua história...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 12:02

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Dia 07 de março de 2001 vai ficar para sempre na memória do torcedor do São Paulo. Há exatos 20 anos, o Tricolor batia o Botafogo por 2 a 1, no Morumbi e conquistava o título inédito do Torneio Rio-São Paulo.
ATUAÇÕES: Daniel Alves se destaca em goleada do São Paulo contra o Santos
Com promessas da base, o São Paulo estava no grupo com os rivais paulistas, mas enfrentava os clubes cariocas, que estavam no outro grupo. Na primeira fase, a irregularidade deu o tom. Vitórias de 2 a 0 contra Vasco e Flamengo, na primeira e última rodada, empate em 1 a 1 com o Botafogo, em casa, pela terceira, e a sofrível derrota por 5 a 2 para o Fluminense, em Niterói.
Passando em segundo no grupo, o Tricolor enfrentou o Fluminense nas semifinais. Na partida de ida, no Morumbi, o São Paulo saiu na frente no mata-mata graças a um gol de França, aos 23 minutos da etapa final. Na volta, a vitória do Flu por 2 a 1 forçou a disputa de pênaltis. Rogério Ceni pegou três e o São Paulo se classificou à final.
Na grande decisão, o adversário era o Botafogo, que havia eliminado o Santos. Sem Rogério Ceni, convocado para a Seleção Brasileira, Luís Fabiano, duas vezes, Carlos Miguel e França definiram o jogo e, praticamente, o título: 4 a 1 em pleno Rio de Janeiro.
Na volta, mais de 70 mil pessoas lotaram o Morumbi, que viu o surgimento do então menino Cacá, que mais tarde se tornou o meia Kaká, melhor jogador do mundo em 2007. O São Paulo saiu atrás no placar, mas o garoto entrou e resolveu: dois gols para virar o jogo e conquistar o título para o Tricolor.

