Há 20 anos, Luis Fabiano estreava com a camisa do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Dia 18 de fevereiro de 2001 é uma data especial para Luis Fabiano e São Paulo. Nesse dia, há exatos 20 anos, o Fabuloso estreava contra o São Caetano, em derrota por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista.

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A partir daí, o atacante construiu uma história de ídolo no Tricolor, sendo o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 212 gols em 352 jogos, atrás apenas de Serginho Chulapa e Gino Orlando.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO O Fabuloso conquistou o Rio-São Paulo de 2001 e a Copa Sul-Americana de 2012. Logo em sua primeira temporada, marcou 31 gols, já mostrando que poderia ser um dos grandes nomes da equipe. O atacante ainda teve mais duas passagens pelo Tricolor, entre 2002 e 2004 e 2011 e 2015.

O São Paulo fez questão de relembrar a data em postagem nas redes sociais. Em entrevista ao programa 'Encontro de Craques', do 'Bandsports', o presidente Julio Casares comentou sobre uma possível volta de Luís Fabiano ao São Paulo.

- O que eu conversei com o Luis Fabiano é o seguinte: ele poderá usar o Reffis para recondicionamento, para que ele tenha uma grande condição, e nós fazermos uma grande despedida. O Luis Fabiano merece uma grande despedida. Jogar profissionalmente é uma condição técnica e eu não dou palpite nessas coisas. Mas ele merece uma grande despedida - afirmou.