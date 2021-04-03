Há 16 anos, São Paulo conquistava seu último título do Campeonato Paulista

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O último título do Campeonato Paulista do São Paulo completa 16 anos neste sábado. No dia três de abril de 2005, o Tricolor empatou sem gols contra o Santos e garantiu o troféu, na época disputado por pontos corridos, com duas rodadas de antecedência.

Carneiro foi mais um: relembre gringos que não deixaram saudade no São Paulo

A equipe do técnico Emerson Leão teve somente duas derrotas e terminou o estadual com 45 pontos. Foram ainda 14 vitórias e dois empates. O time-base daquela conquista tinha: Rogério Ceni; Fabão, Diego Lugano e Edcarlos; Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Junior; Grafite e Diego Tardelli.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Com 21 conquistas, o São Paulo tem menos títulos do Campeonato Paulista do que o Corinthians (30), Palmeiras (23) e Santos (22). Nesta temporada, a equipe disputou quatro rodadas da competição, com duas vitórias, um empate e uma derrota.