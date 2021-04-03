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futebol

Há 16 anos, São Paulo conquistava seu último título do Campeonato Paulista

Em 2005, o estadual era disputado por pontos corridos e o Tricolor levou a melhor sobre os rivais. Jogo do título foi no empate contra o Santos, com duas rodadas de antecedência...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 09:02

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 09:02
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O último título do Campeonato Paulista do São Paulo completa 16 anos neste sábado. No dia três de abril de 2005, o Tricolor empatou sem gols contra o Santos e garantiu o troféu, na época disputado por pontos corridos, com duas rodadas de antecedência.
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A equipe do técnico Emerson Leão teve somente duas derrotas e terminou o estadual com 45 pontos. Foram ainda 14 vitórias e dois empates. O time-base daquela conquista tinha: Rogério Ceni; Fabão, Diego Lugano e Edcarlos; Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Junior; Grafite e Diego Tardelli.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Com 21 conquistas, o São Paulo tem menos títulos do Campeonato Paulista do que o Corinthians (30), Palmeiras (23) e Santos (22). Nesta temporada, a equipe disputou quatro rodadas da competição, com duas vitórias, um empate e uma derrota.
Ainda sem saber quando volta a jogar, já que a competição está parada devido a pandemia de Covid-19, a equipe do técnico Hernán Crespo segue treinando no CT da Barra Funda.

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