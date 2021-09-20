Há 15 anos, zagueiro Miranda estreava com a camisa do São Paulo

O dia 20 de setembro é especial para o zagueiro Miranda no São Paulo. Nesta mesma data, em 2006, o ídolo fazia sua estreia com a camisa do Tricolor, na vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano, pelo Brasileirão, no Anacleto Campanella. Após ser revelado pelo Coritiba, Miranda foi jogar no Sochaux-FRA e voltou ao futebol brasileiro para atuar no São Paulo. No Tricolor, foi tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008, antes de sair para o Atlético de Madrid-ESP.
- Há exatamente 15 anos, Miranda estreou pelo Tricolor: foi na vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano, fora de casa, em jogo válido pelo Brasileirão - escreveu o perfil do São Paulo nas redes sociais. O defensor retornou para o São Paulo nesta temporada, vindo do futebol chinês. Logo, assumiu a braçadeira de capitão e ajudou o time a conquistar o Campeonato Paulista, encerrando um jejum de quase nove anos sem títulos. Neste ano, foram 30 jogos de Miranda, com um gol marcado.