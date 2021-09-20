Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Há 15 anos, zagueiro Miranda estreava com a camisa do São Paulo

Hoje ídolo e capitão do time, jogador de 37 anos disputava sua primeira partida pelo Tricolor no dia 20 de setembro de 2006, na vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 14:00

Crédito: Twitter/São Paulo FC
O dia 20 de setembro é especial para o zagueiro Miranda no São Paulo. Nesta mesma data, em 2006, o ídolo fazia sua estreia com a camisa do Tricolor, na vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano, pelo Brasileirão, no Anacleto Campanella. Após ser revelado pelo Coritiba, Miranda foi jogar no Sochaux-FRA e voltou ao futebol brasileiro para atuar no São Paulo. No Tricolor, foi tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008, antes de sair para o Atlético de Madrid-ESP.
- Há exatamente 15 anos, Miranda estreou pelo Tricolor: foi na vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano, fora de casa, em jogo válido pelo Brasileirão - escreveu o perfil do São Paulo nas redes sociais. O defensor retornou para o São Paulo nesta temporada, vindo do futebol chinês. Logo, assumiu a braçadeira de capitão e ajudou o time a conquistar o Campeonato Paulista, encerrando um jejum de quase nove anos sem títulos. Neste ano, foram 30 jogos de Miranda, com um gol marcado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados