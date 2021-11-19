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Há 15 anos, São Paulo conquistava o tetracampeonato do Brasileirão

Tricolor conquistou o título nacional no dia 19 de novembro de 2006, terminando o torneio na primeira colocação, com 78 pontos, sendo 22 vitórias, 12 empates e quatro derrotas...
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Publicado em 

19 nov 2021 às 15:30

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:30

O dia 19 de novembro é especial para os são-paulinos. Nessa data, há 15 anos, o São Paulo empatava com o Athletico-PR por 1 a 1, no Morumbi e conquistava o tetracampeonato do Brasileirão. Naquela ocasião, o São Paulo terminou o Brasileiro na liderança, com 78 pontos, sendo 22 vitórias, 12 empates e somente quatro derrotas. O título foi decidido com duas rodadas de antecipação. O zagueiro Fabão marcou o gol que pode ser considerado o do título, ao abrir o placar contra a equipe paranaense. O Tricolor jogou aquela partida com Rogério Ceni; Ilsinho, Fabão, Miranda e Júnior; Josué, Mineiro, Souza e Danilo; Leandro e Aloísio. Muricy Ramalho era o treinador.
Curiosamente, três personagens daquele título estão no clube atualmente. Rogério Ceni é o treinador da equipe principal, Miranda atua como zagueiro e Muricy faz parte da diretoria do clube. O jogo da cerimônia oficial de entrega das faixas de campeão e do troféu oficial, na rodada seguinte foi contra o Cruzeiro, também no Morumbi, e o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Rogério Ceni e Fabão.
Crédito: RogérioCeniestevepresentenotítulode2006(Foto:Twitter/SãoPauloFC

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