Há 15 anos, São Paulo conquistava o tetracampeonato do Brasileirão

O dia 19 de novembro é especial para os são-paulinos. Nessa data, há 15 anos, o São Paulo empatava com o Athletico-PR por 1 a 1, no Morumbi e conquistava o tetracampeonato do Brasileirão. Naquela ocasião, o São Paulo terminou o Brasileiro na liderança, com 78 pontos, sendo 22 vitórias, 12 empates e somente quatro derrotas. O título foi decidido com duas rodadas de antecipação. O zagueiro Fabão marcou o gol que pode ser considerado o do título, ao abrir o placar contra a equipe paranaense. O Tricolor jogou aquela partida com Rogério Ceni; Ilsinho, Fabão, Miranda e Júnior; Josué, Mineiro, Souza e Danilo; Leandro e Aloísio. Muricy Ramalho era o treinador.