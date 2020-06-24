Há 130 dias, Mateus Gonçalves marcava seu último gol no Ceará

Crédito: Divulgação/Ceará

Nesta quarta-feira (24) completam 130 dias do último gol do camisa 7 do Vozão em tento marcado pela Copa do Nordeste. Esse foi o primeiro gol do ano de Mateus Gonçalves, na intensa partida contra o Bahia.

O gol do atacante veio nos minutos finais e com a emoção que a torcida do Vozão está acostumada. O resultado de 2 a 2 no Nordestão foi importante para o Ceará seguir pontuando na competição e somando ao atacante, mais um gol decisivo no currículo.

- Todo jogo que eu entro é sempre especial para mim. Não escolho em quem fazer gol, sempre busco dar o meu melhor e mostrar porque mereci aquela chance de entrar em campo. Esse ano fiz um gol num jogo em que não estava muito bem na partida, mas isso mostra o quanto eu venho trabalhando firme e sendo profissional, mostra o quanto venho mantendo o foco em ajudar sempre o Ceará - afirmou Mateus.

O atacante de 25 anos de idade chegou ao Alvinegro de Porangabussu no ano passado, tendo iniciado sua trajetória sendo a válvula de escape da equipe com sua velocidade aliada a capacidade de finalização.

Mateus Gonçalves marcou seu primeiro gol na vitória importante diante do Palmeiras que, na ocasião, era o líder do Campeonato Brasileiro de 2019. O gol que deu a vitória ao time quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitórias já que o Ceará havia vencido o Avaí em 28 de maio tendo posteriormente perdido para Santos e Vasco e empatado com Bahia e Fluminense.

O ‘Raio do Nordeste’ foi considerado um Talismã por balançar as redes em momentos cruciais em 2019. A campanha do Ceará na Série A do ano passado foi marcada pela irregularidade nos resultados e o atacante teve participações importantes na reta final pensando na somatória de pontos para não ser rebaixado.