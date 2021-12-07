Há 13 anos, São Paulo conquistava o tricampeonato consecutivo do Brasileirão

O dia sete de dezembro é especial para o torcedor são-paulino. Nesta data, há 13 anos, o São Paulo derrotava o Goiás por 1 a 0 e conquistava o tricampeonato consecutivo do Campeonato Brasileiro e o hexacampeonato da sua história. Carregado de tensão, o jogo foi equilibrado até os 22 minutos do primeiro tempo, quando Rogério Ceni bateu falta, Harlei espalmou Hugo chutou torto e Borges, em posição de impedimento, tocou para o fundo da rede e abriu o marcador.
O restante da partida foi dominada pelo São Paulo, que praticamente não teve sua meta ameaçada. Mesmo com a vitória do Grêmio, que disputava o título com o São Paulo, por 2 a 0, o Tricolor paulista tornou-se hexacampeão Brasileiro, além de garantir o tricampeonato consecutivo.
Naquela ocasião, o São Paulo encerrou o Brasileirão com 75 pontos, sendo 21 vitórias, 12 empates e apenas cinco derrotas. A equipe, comandada por Muricy Ramalho, fez 66 gols e sofreu 33. O time daquela final foi: Rogério Ceni; Rodrigo, André Dias e Miranda; Joilson (Jancarlos), Richarlyson, Hernanes, Hugo e Jorge Wagner; Dagoberto (Bruno) e Borges (André Lima).