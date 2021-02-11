Guto Ferreira vê empate contra o São Paulo por 'detalhes'

Crédito: Reprodução/Vozão TV

Após dois resultados ruins, o Ceará foi ao Morumbi com a expectativa de vencer o São Paulo e sustentar, mesmo que de maneira mínima, uma chance de brigar pela Libertadores, mas ficou no empate por 1 a 1.

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Desta vez, o Vozão suportou o volume do Tricolor ao longo da partida, chegou a abrir o placar e levou o gol do adversário nos acréscimos, o que fez o Ceará deixar o campo com o gosto amargo na garganta.

Na coletiva de imprensa, o técnico Guto Ferreira declarou que o triunfo na casa do São Paulo não saiu pro ‘detalhes’.

‘Faltou a gente conseguir ter mais a bola, romper mais, segurar mais a bola na linha da frente para ultrapassar mais as linhas do São Paulo. Houve determinados momentos no segundo tempo em que melhoramos, tiramos os espaços que o São Paulo tinha, mas não tivemos a sequência que a gente queria para ter finalizações concretas. Isso aí que talvez tenha feito com que a imagem da nossa equipe em relação a um comportamento mais vistoso não tenha acontecido. Fizemos uma partida equilibrada e por detalhes não saímos vencedores’, afirmou.

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