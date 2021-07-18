Guto Ferreira valoriza o triunfo nos acréscimos do Ceará

Crédito: Divulgação / Athletico

Foi no sufoco, mas o Ceará conseguiu bater o Athletico nos acréscimos e somou três pontos importantes para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Na conversa com a imprensa, o técnico Guto Ferreira valorizou o espírito guerreiro da sua equipe, que buscou a vitória até o fim.

‘Vencer sempre é bom. São condições que você carrega de não desistir nunca, de buscar até o último instante e não poder relaxar quando está com o placar a seu favor. Isso amadurece, fortalece o mental, o nível de confiança’, afirmou.