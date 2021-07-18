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futebol

Guto Ferreira valoriza o triunfo nos acréscimos do Ceará

Vozão arrancou três pontos contra o Athletico e aparece na zona de classificação da Libertadores...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 11:48

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 11:48
Crédito: Divulgação / Athletico
Foi no sufoco, mas o Ceará conseguiu bater o Athletico nos acréscimos e somou três pontos importantes para a sequência do Campeonato Brasileiro.
Na conversa com a imprensa, o técnico Guto Ferreira valorizou o espírito guerreiro da sua equipe, que buscou a vitória até o fim.
‘Vencer sempre é bom. São condições que você carrega de não desistir nunca, de buscar até o último instante e não poder relaxar quando está com o placar a seu favor. Isso amadurece, fortalece o mental, o nível de confiança’, afirmou.
Com a vitória dentro da Arena Castelão, o Ceará alcança a 6ª colocação do torneio nacional, com 18 pontos.

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