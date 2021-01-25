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futebol

Guto Ferreira sobre vitória diante do Palmeiras: 'Resultado maiúsculo'

Treinador elogiou a sua equipe que soube aproveitar as falhas do rival e saiu de campo com a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 22:12

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 22:12

Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC
Na tarde deste domingo, o Ceará soube aproveitar os erros individuais do Palmeiras e conseguiu sair da Arena Castelão com uma excelente vitória por 2 a 1, placar que dá tranquilidade ao Vozão.
+ CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Agora, com 45 pontos e praticamente aniquilar qualquer risco de rebaixamento, o Ceará começa a sonhar com vôos mais altos, principalmente uma vaga na Copa Sul-Americana.
Na coletiva de imprensa, o técnico Guto Ferreira foi enfático ao valorizar o resultado e projetar as seis rodadas finais para o Vozão.
‘Foi uma vitória maiúscula, com objetivo cumprido. É uma vitória que nos garante na Série A de 2021 e agora é o olhar para frente. Um peso inicial sai das costas. Agora é trabalhar para buscar coisas maiores. Ganhar sempre é importante e o mais importante foi conseguirmos a pontuação-chave para a manutenção. É a melhor campanha do Ceará na história, é a única equipe cearense que consegue ficar quatro anos seguidos na Série A. Vamos lutar até o último jogo por coisas maiores, agora o próximo é a Sul-Americana’, destacou.

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