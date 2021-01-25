Guto Ferreira sobre vitória diante do Palmeiras: 'Resultado maiúsculo'

Na tarde deste domingo, o Ceará soube aproveitar os erros individuais do Palmeiras e conseguiu sair da Arena Castelão com uma excelente vitória por 2 a 1, placar que dá tranquilidade ao Vozão.

‘Foi uma vitória maiúscula, com objetivo cumprido. É uma vitória que nos garante na Série A de 2021 e agora é o olhar para frente. Um peso inicial sai das costas. Agora é trabalhar para buscar coisas maiores. Ganhar sempre é importante e o mais importante foi conseguirmos a pontuação-chave para a manutenção. É a melhor campanha do Ceará na história, é a única equipe cearense que consegue ficar quatro anos seguidos na Série A. Vamos lutar até o último jogo por coisas maiores, agora o próximo é a Sul-Americana’, destacou.