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futebol

Guto Ferreira pode levar o bicampeonato da Copa do Nordeste

Campeão com o Bahia na temporada 2017, o treinador colocou o Ceará na final do torneio regional...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 17:32
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Na noite da última terça-feira, o Ceará derrotou o Fortaleza por 1 a 0 e está na final da Copa do Nordeste. Na decisão, o Alvinegro encara o vencedor do encontro Bahia e Confiança, que jogam nesta quarta-feira.Diferente das fases anteriores, a final do torneio regional será disputada em dois jogos. O primeiro acontece neste fim de semana e a segunda partida será na próxima terça-feira.
O triunfo em cima do maior rival serviu para elevar a confiança do Vozão e principalmente ao técnico Guto Ferreira, que chegou recentemente e ainda tenta implementar o seu estilo de jogo.
Outro ponto interessante em relação ao técnico é que ele pode conquistar o bicampeonato da Copa do Nordeste. Em 2017, sob o comando do Bahia, possível rival da decisão, ele venceu o torneio pela primeira vez.
Na ocasião, o Esquadrão de Aço levou a melhor contra o Sport. No primeiro jogo, o empate por 1 a 1 aconteceu na Ilha do Retino. Na volta, com a Arena Fonte Nova lotada, o Tricolor venceu pela vantagem mínima e ficou com a taça.

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