Guto Ferreira pode levar o bicampeonato da Copa do Nordeste

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Na noite da última terça-feira, o Ceará derrotou o Fortaleza por 1 a 0 e está na final da Copa do Nordeste. Na decisão, o Alvinegro encara o vencedor do encontro Bahia e Confiança, que jogam nesta quarta-feira.Diferente das fases anteriores, a final do torneio regional será disputada em dois jogos. O primeiro acontece neste fim de semana e a segunda partida será na próxima terça-feira.

O triunfo em cima do maior rival serviu para elevar a confiança do Vozão e principalmente ao técnico Guto Ferreira, que chegou recentemente e ainda tenta implementar o seu estilo de jogo.

Outro ponto interessante em relação ao técnico é que ele pode conquistar o bicampeonato da Copa do Nordeste. Em 2017, sob o comando do Bahia, possível rival da decisão, ele venceu o torneio pela primeira vez.