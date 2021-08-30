Guto Ferreira não é mais técnico do Ceará

Crédito: Treinador saiu descontente com atuação da arbitragem (Israel Simonton/Ceará SC

Neste domingo (29), o Ceará anunciou a demissão de Guto Ferreira do cargo de treinador do Vozão. O anúncio da decisão da diretoria foi feito horas depois da derrota do clube nordestino para o América-MG pelo placar de 2 a 0. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAté este domingo, Guto era o treinador mais longevo entre os técnicos do Campeonato Brasileiro da Série A. Ele estava no cargo desde março do ano passado, ou seja, 17 meses. Nesse período, venceu 41 jogos, empatou 30 e perdeu 23. Sob o comando do técnico, a equipe conquistou o título da Copa do Nordeste de 2020. Deixa o time na 8ª posição do Brasileiro, com 24 pontos em 18 jogos disputados.

A seguir, confira a nota oficial do Ceará:

"O Ceará Sporting Club informa que Guto Ferreira deixa o comando técnico após um ano e cinco meses de trabalho. A decisão aconteceu na noite deste domingo, 29/08.

Durante seu período de trabalho no Mais Querido, Guto Ferreira realizou 94 jogos sendo 41 vitórias, 30 empates e 23 derrotas. O ex-técnico do clube conquistou uma Copa do Nordeste de forma invicta em 2020, além de levar o Ceará as quartas de final da Copa do Brasil também no ano passado e a classificação para a Sul-Americana via Campeonato Brasileiro.

A Diretoria Executiva do Time do Povo agradece o trabalho realizado pelo treinador e toda comissão técnica.