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futebol

Guto Ferreira lamenta eliminação: 'Perdemos no primeiro jogo'

Treinador do Vozão gostou do poder de reação na Arena Castelão, mas lamentou o desempenho no Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 22:36

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 22:36

Crédito: Reprodução/Vozão TV
Fim da linha para o Ceará na Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida, o Vozão apenas empatou com o Palmeiras e disse adeus a oportunidade de vencer o torneio nacional pela primeira vez.Nos vestiários, Guto Ferreira analisou o desempenho do time na etapa final, quando buscou o empate e lamentou a atuação no primeiro jogo.
‘Fizemos correções para enxergar o jogo numa situação de buscar degrau a degrau. E foi assim que o time voltou para o 2º tempo, buscando um resultado que trouxesse dignidade. Tivemos dois lances duvidosos com Vina e Chú. O resultado não veio, mas acho que, em cima do que foi a partida, nossa desclassificação não foi hoje, foi no jogo passado’, declarou.
Sem a Copa do Brasil, o Ceará foca na disputa do Campeonato Brasileiro. O Vozão está na 14ª colocação, com 24 pontos.

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