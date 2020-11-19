Guto Ferreira lamenta eliminação: 'Perdemos no primeiro jogo'

Crédito: Reprodução/Vozão TV

Fim da linha para o Ceará na Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida, o Vozão apenas empatou com o Palmeiras e disse adeus a oportunidade de vencer o torneio nacional pela primeira vez.Nos vestiários, Guto Ferreira analisou o desempenho do time na etapa final, quando buscou o empate e lamentou a atuação no primeiro jogo.

‘Fizemos correções para enxergar o jogo numa situação de buscar degrau a degrau. E foi assim que o time voltou para o 2º tempo, buscando um resultado que trouxesse dignidade. Tivemos dois lances duvidosos com Vina e Chú. O resultado não veio, mas acho que, em cima do que foi a partida, nossa desclassificação não foi hoje, foi no jogo passado’, declarou.