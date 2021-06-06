Guto Ferreira lamenta atuação ruim da defesa contra o Santos

Crédito: Divulgação/Santos

O Ceará conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o Vozão não segurou o Santos e acabou superado por 3 a 1.

Na avaliação do técnico Guto Ferreira, o principal motivo para o revés ficou por conta do sistema defensivo, que apresentou falhas até então inesperadas pelo time.

‘Acabamos tomando um gol em uma infelicidade da zaga e o grupo sentiu. O Santos não tirou o pé e em uma bola parada onde estava treinada a situação, uma das características do Santos, jogada treinada para ser anulada, novamente teve vacilo’, afirmou na coletiva.