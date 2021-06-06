Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Guto Ferreira lamenta atuação ruim da defesa contra o Santos

Na visão do treinador, os erros defensivos puniram o Vozão no duelo da Vila Belmiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jun 2021 às 16:32

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 16:32

Crédito: Divulgação/Santos
O Ceará conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o Vozão não segurou o Santos e acabou superado por 3 a 1.
Na avaliação do técnico Guto Ferreira, o principal motivo para o revés ficou por conta do sistema defensivo, que apresentou falhas até então inesperadas pelo time.
‘Acabamos tomando um gol em uma infelicidade da zaga e o grupo sentiu. O Santos não tirou o pé e em uma bola parada onde estava treinada a situação, uma das características do Santos, jogada treinada para ser anulada, novamente teve vacilo’, afirmou na coletiva.
Agora, o Ceará deixa o Brasileirão de lado e faz duelo no meio da semana contra o Fortaleza, válido pela Terceira Fase da Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados