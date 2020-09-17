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futebol

Guto Ferreira freia empolgação do Ceará

Vozão levou a melhor diante do Brusque e ficou perto de carimbar a sua vaga nas oitavas da Copa do Brasil...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:56

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 16:56
Crédito: Felipe Santos/Divulgação/Ceará
Na noite da última quarta-feira, o Ceará foi até o Augusto Bauer e superou o Brusque por 2 a 0. Com o placar, o Vozão abriu vantagem e colocou um pé nas oitavas de final da Copa do Brasil.Mesmo com o marcador ao seu lado, o técnico Guto Ferreira pisou no freio e deixou claro que prefere manter os pés no chão.
‘Ao mesmo tempo que a vantagem é boa, é ruim. Contra o Vitória em Salvador, o time conseguiu superar a vantagem e viramos o jogo. A vantagem é boa quando o jogo acaba. Com o jogo rolando temos que entrar como se tivesse 0 a 0. Essa é a mentalidade que vamos vender para o grupo. Eles sabem disso. Acho que tivemos hoje uma postura melhor que em Salvador. Tivemos uma equipe mais atenta e focada’, afirmou na coletiva.
Ceará e Brusque voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão.

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