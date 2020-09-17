Guto Ferreira freia empolgação do Ceará

Na noite da última quarta-feira, o Ceará foi até o Augusto Bauer e superou o Brusque por 2 a 0. Com o placar, o Vozão abriu vantagem e colocou um pé nas oitavas de final da Copa do Brasil.Mesmo com o marcador ao seu lado, o técnico Guto Ferreira pisou no freio e deixou claro que prefere manter os pés no chão.

‘Ao mesmo tempo que a vantagem é boa, é ruim. Contra o Vitória em Salvador, o time conseguiu superar a vantagem e viramos o jogo. A vantagem é boa quando o jogo acaba. Com o jogo rolando temos que entrar como se tivesse 0 a 0. Essa é a mentalidade que vamos vender para o grupo. Eles sabem disso. Acho que tivemos hoje uma postura melhor que em Salvador. Tivemos uma equipe mais atenta e focada’, afirmou na coletiva.