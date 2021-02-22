Guto Ferreira exalta classificação do Ceará para a Sul-Americana

Crédito: Reprodução/Vozão TV

Na penúltima rodada do Brasileirão, o Ceará voltou a se reencontrar com a vitória depois de quatro jogos e levou a melhor diante do já rebaixado Coritiba, dentro do Couto Pereira.

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Feliz pelo momento do Vozão, o técnico Guto Ferreira exaltou a classificação para a Copa Sul-Americana, onde o clube terá a chance de disputar ao menos seis partidas internacionais na próxima temporada.

‘Tivemos um hiato de resultados nessas últimas rodadas. Entre outros fatores, a briga dos últimos adversários pelo título, por vaga na pré-Libertadores e a briga direta de outros por posição na tabela nos levou a uma queda. Agora, nos recuperamos, o nível de confiança cresce. É importante sim terminar muito bem a competição e o mais importante foram a confirmação da Sul-Americana e a confirmação da melhor campanha do Ceará na história dos pontos corridos’, destacou Guto.

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