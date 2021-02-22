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Guto Ferreira exalta classificação do Ceará para a Sul-Americana

Treinador do Vozão comentou sobre as quatro partidas sem vencer e o poder de reação da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 15:41

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:41

Crédito: Reprodução/Vozão TV
Na penúltima rodada do Brasileirão, o Ceará voltou a se reencontrar com a vitória depois de quatro jogos e levou a melhor diante do já rebaixado Coritiba, dentro do Couto Pereira.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Feliz pelo momento do Vozão, o técnico Guto Ferreira exaltou a classificação para a Copa Sul-Americana, onde o clube terá a chance de disputar ao menos seis partidas internacionais na próxima temporada.
‘Tivemos um hiato de resultados nessas últimas rodadas. Entre outros fatores, a briga dos últimos adversários pelo título, por vaga na pré-Libertadores e a briga direta de outros por posição na tabela nos levou a uma queda. Agora, nos recuperamos, o nível de confiança cresce. É importante sim terminar muito bem a competição e o mais importante foram a confirmação da Sul-Americana e a confirmação da melhor campanha do Ceará na história dos pontos corridos’, destacou Guto.
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Com 49 pontos, o Vozão aparece na 12ª colocação. Na última rodada, a equipe mede forças com o Botafogo, na Arena Castelão.

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