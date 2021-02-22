Guto Ferreira entra na lista de possíveis técnicos para o Galo

Com a saída confirmada de Jorge Sampaoli do Atlético-MG, o clube inicia uma busca para ter um treinador na temporada 2021. O nome de Renato Gaúcho, ainda vinculado ao Grêmio, aparece como favorito. Porém, Guto Ferreira, que conquistou vaga na Sul-Americana pelo Ceará pelo Campeonato Brasileiro, pode ser uma surpresa no Galo. O técnico do Vozão, que renovou contrato por mais uma temporada, entrou no radar do Atlético e pode ter uma reunião com ele nos próximos dias. Porém, sua multa rescisória é acessível para o alvinegro de Minas.