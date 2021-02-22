Guto Ferreira entra na lista de possíveis técnicos para o Galo

Com a saída confirmada de Jorge Sampaoli do Atlético-MG, o clube inicia uma busca para ter um treinador na temporada 2021. O nome de Renato Gaúcho, ainda vinculado ao Grêmio, aparece como favorito. Porém, Guto Ferreira, que conquistou vaga na Sul-Americana pelo Ceará pelo Campeonato Brasileiro, pode ser uma surpresa no Galo. O técnico do Vozão, que renovou contrato por mais uma temporada, entrou no radar do Atlético e pode ter uma reunião com ele nos próximos dias. Porém, sua multa rescisória é acessível para o alvinegro de Minas.
SIMULE OS JOGOS DA ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA A informação do interesse do Galo em Guto foi dada pelo jornalista Sérgio Loredo, e confirmada pelo L!. Cuca, que tem rejeição da torcida, Leonardo Jardim, ex-Mônaco, que declarou preferência pelo Flamengo se viesse ao Brasil, também estão entre os cotados para comandar o reforçar Atlético-MG de 2021. Guto Ferreira fez uma temporada consistente com o Vozão, que além da vaga na Sul-Americana, conquistou a Copa Nordeste de forma invicta em 2020. Ele está no clube cearense desde março do ano passado.