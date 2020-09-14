Guto Ferreira enaltece trabalho do auxiliar técnico após triunfo; Entenda

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Ceará está em estado de graça. Em atuação consistente, o Vozão bateu o Flamengo por 2 a 0 e voltou a se encontrar com a vitória, que não veio nas duas últimas partidas do Brasileirão.Na coletiva de imprensa, o técnico Guto Ferreira enalteceu o auxiliar André Luis por trabalhar a bola aérea do Alvinegro, que neste domingo deu resultado e foi determinante para a vitória.

‘O responsável pelo treinamento de bola parada é o André Luis. Ele trabalha muito e os jogadores têm se aplicado bastante. Quando encontramos uma situação como a de hoje, acaba acontecendo. A equipe conseguiu achar o timing, tanto do passe quanto do cabeceio. Não foi o 1º lance no ano sob a nossa tutela, mas foram dois gols importantes. No final, fui até o André para parabenizar porque o trabalho dele foi responsável direto pela diferença na partida’, declarou.