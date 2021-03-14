Guto Ferreira detona gramado do Albertão após empate

‘O campo não tinha condições, tanto é que nós tivemos dificuldades e, eles que são da casa, também. A questão mais problemática é que tivemos uma lesão, vamos rezar para não ser nada grave, mas o jogador saiu da partida devido o gramado. Esse tipo de competição do nível da Copa do Nordeste, que na minha concepção, é a segunda competição de mais alto nível do futebol brasileiro hoje. É preciso a Liga (Nordeste), de uma maneira mais protocolar, exigir dos clubes gramados que permitam um jogo de qualidade’, disparou.