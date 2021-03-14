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Guto Ferreira detona gramado do Albertão após empate

Treinador exigiu mais rigor da competição antes...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 15:55
Crédito: Reprodução/Vozão TV
Após o empate sem gols contra o Altos-PI pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, o técnico Guto Ferreira escolheu o gramado do ‘Albertão’ como o grande vilão.
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Revoltado, o comandante espera que a organização do torneio regional faça exigências mais rigorosas para os clubes sediarem seus jogos.
‘O campo não tinha condições, tanto é que nós tivemos dificuldades e, eles que são da casa, também. A questão mais problemática é que tivemos uma lesão, vamos rezar para não ser nada grave, mas o jogador saiu da partida devido o gramado. Esse tipo de competição do nível da Copa do Nordeste, que na minha concepção, é a segunda competição de mais alto nível do futebol brasileiro hoje. É preciso a Liga (Nordeste), de uma maneira mais protocolar, exigir dos clubes gramados que permitam um jogo de qualidade’, disparou.
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Com o empate fora de casa, o Ceará, atual campeão, fica na liderança da chave A, com 5 pontos.

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