Guto Ferreira define a escalação do Ceará para encarar o Atlético-GO

Tudo pronto para o Ceará encarar o Atlético-GO. Neste sábado, o time de Guto Ferreira foi a campo para realizar os últimos testes e firmar a escalação.
A principal novidade é o zagueiro Luiz Otávio, que está de volta e irá formar dupla com Messias.
Veja a provável escalação: Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Marlon, Sobral, Jorginho, Lima, Mendoza, Cléber.
Invencibilidade
Invicto nos últimos 10 jogos, o Vozão pode encerrar a rodada na zona de classificação da Libertadores da América.