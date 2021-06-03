Guto Ferreira critica postura de Felipe Alves: 'Você não precisa disso'

Crédito: Israel Simonton/Ceará SC

A polêmica rolou solta no primeiro duelo entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Brasil. Em meio ao empate por 1 a 1, o goleiro Felipe Alves chamou a atenção no intervalo quando tirou um pedaço de grama da pequena área e jogou fora. A justificativa era que o local atrapalhou o seu desempenho ao longo da etapa inicial.

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Do lado do Ceará sobrou reclamação pela atitude do arqueiro adversário. Irritado com a situação, o técnico Guto Ferreira não perdeu a chance e criticou a postura de Alves.

‘Não consigo enxergar desmerecimento de nenhuma das equipes. O único desmerecimento foi a falta de respeito do goleiro Felipe do Fortaleza, que no fim do primeiro tempo meteu o pé no gramado, cavando o gramado e tirando um pedaço grande, prejudicando o gol que o Richard ia jogar. É um grande goleiro, um grande profissional, mas Felipe, você não precisa disso não, cara. Você é competente, mas você vacilou. Sempre te respeitamos e vamos seguir respeitando, espero que isso aconteça da sua parte’, apontou.

Situação do Confronto