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futebol

Guto Ferreira critica postura de Felipe Alves: 'Você não precisa disso'

Goleiro do Leão arrancou um tufo de grama do Castelão no intervalo do clássico da Copa do Brasil...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 16:32

LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 16:32
Crédito: Israel Simonton/Ceará SC
A polêmica rolou solta no primeiro duelo entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Brasil. Em meio ao empate por 1 a 1, o goleiro Felipe Alves chamou a atenção no intervalo quando tirou um pedaço de grama da pequena área e jogou fora. A justificativa era que o local atrapalhou o seu desempenho ao longo da etapa inicial.
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Do lado do Ceará sobrou reclamação pela atitude do arqueiro adversário. Irritado com a situação, o técnico Guto Ferreira não perdeu a chance e criticou a postura de Alves.
‘Não consigo enxergar desmerecimento de nenhuma das equipes. O único desmerecimento foi a falta de respeito do goleiro Felipe do Fortaleza, que no fim do primeiro tempo meteu o pé no gramado, cavando o gramado e tirando um pedaço grande, prejudicando o gol que o Richard ia jogar. É um grande goleiro, um grande profissional, mas Felipe, você não precisa disso não, cara. Você é competente, mas você vacilou. Sempre te respeitamos e vamos seguir respeitando, espero que isso aconteça da sua parte’, apontou.
Situação do Confronto
Com a igualdade no marcador, Ceará e Fortaleza voltam a se encontrar na próxima semana. Quem vencer fica com a vaga na próxima fase. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.

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