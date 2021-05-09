Guto Ferreira comenta sobre 'detalhes' que foram fatais na final da Copa do Nordeste

Crédito: Reprodução/Vozão TV

Foi doído. Após realizar uma campanha sólida, o Ceará deixou escapar o título da Copa do Nordeste na disputa de pênaltis contra o Bahia na noite do último sábado.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Guto Ferreira não escondeu a sua chateação com o vice-campeonato e falou sobre os ‘detalhes’ que marcaram a partida.

‘Tivemos alguns erros, outros não foram nossos e mérito da equipe do Bahia que conseguiu aproveitar os momentos e fazer os gols. Fomos buscar o resultado adverso, conseguimos levar para os pênaltis, mas não tivemos a felicidade de ganhar’, ressaltou o técnico.