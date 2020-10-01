Guto Ferreira cita desgaste do elenco com maratona de jogos

A quarta-feira acabou amarga para o Ceará. No primeiro duelo da final contra o Fortaleza, o Vozão tomou um gol nos minutos finais e tem situação complicada para tentar levar a taça no duelo da volta.Nos vestiários, o desgaste físico do elenco foi o principal tema de Guto Ferreira, que relembrou a maratona de jogos pós-retomada do futebol.

‘Não gosto de ficar transferindo responsabilidades, mas quem fez a 24ª partida, não é transferir responsabilidades, é o que é. Isso realmente atrapalhou, agora o que atrapalhou também foi a gente ter feito um bom primeiro tempo, ter criado no segundo tempo algumas boas chances, mas não tivemos a felicidade de fazer mais gols, e eles tiveram a felicidade em duas bolas paradas’, pontua.