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futebol

Guto Ferreira cita desgaste do elenco com maratona de jogos

Treinador tocou no tema após a derrota para o Fortaleza na primeira decisão do Cearense...

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 12:02

LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 12:02
Crédito: Felipe Santos/Divulgação/Ceará
A quarta-feira acabou amarga para o Ceará. No primeiro duelo da final contra o Fortaleza, o Vozão tomou um gol nos minutos finais e tem situação complicada para tentar levar a taça no duelo da volta.Nos vestiários, o desgaste físico do elenco foi o principal tema de Guto Ferreira, que relembrou a maratona de jogos pós-retomada do futebol.
‘Não gosto de ficar transferindo responsabilidades, mas quem fez a 24ª partida, não é transferir responsabilidades, é o que é. Isso realmente atrapalhou, agora o que atrapalhou também foi a gente ter feito um bom primeiro tempo, ter criado no segundo tempo algumas boas chances, mas não tivemos a felicidade de fazer mais gols, e eles tiveram a felicidade em duas bolas paradas’, pontua.
Agora, Ceará e Fortaleza voltam a se encontrar no dia 21 de outubro, na Arena Castelão, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

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