Guto Ferreira assume responsabilidade por derrota do Ceará

Crédito: Reprodução/Vozão TV

Após o revés do Ceará diante do Atlético-GO, o técnico Guto Ferreira chamou a responsabilidade e afirmou que o culpado pelo placar negativo é ele.Na avaliação do comandante, o seu maior erro foi não ter ‘fechado’ o time na hora certa e isso custou o resultado para o Vozão.

'Talvez se eu tivesse duvidado um pouquinho mais da minha equipe, se tivesse fechado com jogadores mais defensivos, talvez eu tivesse conseguido sustentar', afirmou o treinador em entrevista coletiva após o jogo.

'À medida em que eu mexi para tentar não trazer a equipe deles pra cima de mim, não surtiu o efeito necessário. Então, como eu já falei aqui, se tem que colocar um culpado, sou eu'.