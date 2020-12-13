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futebol

Guto Ferreira assume responsabilidade por derrota do Ceará

Na coletiva de imprensa, o treinador afirmou que errou ao não fechar o time quando tinha a vantagem...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 16:45

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 16:45

Crédito: Reprodução/Vozão TV
Após o revés do Ceará diante do Atlético-GO, o técnico Guto Ferreira chamou a responsabilidade e afirmou que o culpado pelo placar negativo é ele.Na avaliação do comandante, o seu maior erro foi não ter ‘fechado’ o time na hora certa e isso custou o resultado para o Vozão.
'Talvez se eu tivesse duvidado um pouquinho mais da minha equipe, se tivesse fechado com jogadores mais defensivos, talvez eu tivesse conseguido sustentar', afirmou o treinador em entrevista coletiva após o jogo.
'À medida em que eu mexi para tentar não trazer a equipe deles pra cima de mim, não surtiu o efeito necessário. Então, como eu já falei aqui, se tem que colocar um culpado, sou eu'.
Com a derrota dentro de casa, o Ceará fica na 9ª colocação, com 32 pontos. Na próxima rodada, o Vozão mede forças com o Fortaleza, no domingo.

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