Guto Ferreira analisa revés do Ceará na estreia do Brasileirão

Após conquistar o título regional no meio da semana, o Ceará chegou cercado de favoritismo diante do Sport, mas não conseguiu exercer o seu papel dentro de campo e acabou superado na Ilha do Retiro.Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico Guto Ferreira acredita que o problema foi o ritmo intenso dos últimos confrontos, que desgastou o Vozão.
‘Enfim, eu achei a equipe um pouco amarrada no início, mas o campeonato tá aí. A gente tem que se superar’, declarou o treinador, antes de completar:
‘O time ficou muito aberto. O nosso posicionamento defensivo foi muito passivo. A gente deixou o time adversário trocar muitos passes’.
O Ceará volta a campo no meio da semana, quando encara o Grêmio, na Arena Castelão.