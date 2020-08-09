futebol

Guto Ferreira analisa revés do Ceará na estreia do Brasileirão

Na Ilha do Retiro, o Vozão não conseguiu se impor diante do Sport e começou o torneio com o pé esquerdo...
LanceNet

09 ago 2020 às 13:43

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 13:43

Crédito: Divulgação/Ceará
Após conquistar o título regional no meio da semana, o Ceará chegou cercado de favoritismo diante do Sport, mas não conseguiu exercer o seu papel dentro de campo e acabou superado na Ilha do Retiro.Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico Guto Ferreira acredita que o problema foi o ritmo intenso dos últimos confrontos, que desgastou o Vozão.
‘Enfim, eu achei a equipe um pouco amarrada no início, mas o campeonato tá aí. A gente tem que se superar’, declarou o treinador, antes de completar:
‘O time ficou muito aberto. O nosso posicionamento defensivo foi muito passivo. A gente deixou o time adversário trocar muitos passes’.
O Ceará volta a campo no meio da semana, quando encara o Grêmio, na Arena Castelão.

