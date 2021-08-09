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futebol

Guto Ferreira analisa a dificuldade do Ceará em furar a marcação dos rivais

Vozão recebeu o Atlético-GO e apresentou dificuldade para criar boas oportunidades...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 15:19
Crédito: Treinador saiu descontente com atuação da equipe (Israel Simonton/Ceará SC
O Ceará terminou o fim de semana frustrado. O Vozão recebeu o Atlético-GO e ficou no empate sem gols, resultado que impediu o time de entrar no G-6.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o placar negativo, Guto Ferreira citou que vai trabalhar a dificuldade do Vozão em quebrar o sistema defensivo dos adversários.
‘Ninguém teve uma chance maior, nós estivemos até mais perto, mas não fizemos. O jogo foi muito igual, a gente gostaria de ter vencido, mas faltou o gol. Chegamos no último terço, mas chute no gol, só quatro. Precisamos romper essa força de defesa dos adversários’, analisou.
Com o empate dentro de casa, o Ceará aparece na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos.

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