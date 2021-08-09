Guto Ferreira analisa a dificuldade do Ceará em furar a marcação dos rivais

Crédito: Treinador saiu descontente com atuação da equipe (Israel Simonton/Ceará SC

O Ceará terminou o fim de semana frustrado. O Vozão recebeu o Atlético-GO e ficou no empate sem gols, resultado que impediu o time de entrar no G-6.

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Com o placar negativo, Guto Ferreira citou que vai trabalhar a dificuldade do Vozão em quebrar o sistema defensivo dos adversários.

‘Ninguém teve uma chance maior, nós estivemos até mais perto, mas não fizemos. O jogo foi muito igual, a gente gostaria de ter vencido, mas faltou o gol. Chegamos no último terço, mas chute no gol, só quatro. Precisamos romper essa força de defesa dos adversários’, analisou.